建材裝修大展／Oxion 空氣淨化器保護家庭/辦公室 免受空氣中污染物污染
Oxion公司是建立在一個堅定的信念之上，那就是每個人都應該能夠呼吸到清潔的空氣。目前呼吸的空氣質量差，而根據當前的經驗、大流行永遠鍛造著我們的激情，讓最好的空氣淨化器成為可能。
Oxion公司努力瞭解，空氣傳播的病原體對民眾健康的影響，這是一項重大工作，因此他們相信使用最高質量的材料，就會是民眾清潔空間的最佳選擇。
Oxion公司最高質量的空氣淨化器，可保護你的家庭及辦公室，免受空氣中的污染物污染，是完美的氧化離子空氣淨化器，適合對於高達700平方英尺的房間，每小時過濾100%的空氣。他們的4階段HEPA 過濾系統過濾99.95%的小至0.1微米的粒子。
這些包括：過敏原、灰塵、寵物皮屑、花粉、煙霧和有毒的揮發性有機化合物。與該公司內置的陰離子電離器、和紫外消毒器，將殺死病毒和去除氣味。
Oxion空氣淨化器，超安靜功能是市場上最安靜的型號之一，計時器設置為12小時；低功耗空氣淨化只使用40瓦，每天不到0.20美元。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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