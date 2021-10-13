建材裝修大展／Oxion 空氣淨化器保護家庭/辦公室 免受空氣中污染物污染

Oxion 空氣淨化器

Oxion公司是建立在一個堅定的信念之上，那就是每個人都應該能夠呼吸到清潔的空氣。目前呼吸的空氣質量差，而根據當前的經驗、大流行永遠鍛造著我們的激情，讓最好的空氣淨化器成為可能。

Oxion公司努力瞭解，空氣傳播的病原體對民眾健康的影響，這是一項重大工作，因此他們相信使用最高質量的材料，就會是民眾清潔空間的最佳選擇。

Oxion公司最高質量的空氣淨化器，可保護你的家庭及辦公室，免受空氣中的污染物污染，是完美的氧化離子空氣淨化器，適合對於高達700平方英尺的房間，每小時過濾100%的空氣。他們的4階段HEPA 過濾系統過濾99.95%的小至0.1微米的粒子。

這些包括：過敏 原、灰塵、寵物皮屑、花粉、煙霧和有毒的揮發性有機化合物。與該公司內置的陰離子電離器、和紫外消毒器，將殺死病毒和去除氣味。

Oxion空氣淨化器，超安靜功能是市場上最安靜的型號之一，計時器設置為12小時；低功耗空氣淨化只使用40瓦，每天不到0.20美元。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加 第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。