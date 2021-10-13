建材裝修大展／CSA 室內建築工作室為每個設計項目打造獨特的身份

Curtis Su Associates ( CSA ) 是一家位於洛杉磯 的獨立室內建築工作室，以個性化的設計、和引人注目的視覺敍事為特色。他們每位設計師的不同背景和視角，為每個設計項目打造獨特的身份。他們專注的室內設計項目類別包括：餐飲，酒店，診所，零售，獨棟住家更新， 高層公寓住宅等。

多年的經驗讓他們積累了豐富專業顧問資源，為了能夠實現獨一無二和開創性的設計效果，他們享受去克服重重困難。他們相信每個空間都有獨特的潛力，值得擁有自己的創意關注。對他們來說，沒有細節被認為是瑣碎的，或是太小的。每一次的新項目伊始，都會仔細傾聽客戶的訴求與願景，隨後會幫助指導客戶接下來的每一步。他們真誠的態度贏得了客戶和合作夥伴的信任，也是迄今為止眾多受好評的業務成就的奠基石。

一個偉大的設計不可能是設計師的一個單獨行動，因此，他們的客戶總是充分意識到並參與到設計的對話和過程中。所有的努力都是為了讓客戶有一個平靜的心，並知道他們的項目在最值得信賴的手中。

在過去的6年時間中，CSA 於賭場與購物中心的高端餐飲項目尤其備受矚目，並受到了來自管理公司，建造商，客戶等多方的高度評價。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加 第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。