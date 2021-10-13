建材裝修大展／CSA 室內建築工作室為每個設計項目打造獨特的身份
Curtis Su Associates ( CSA ) 是一家位於洛杉磯的獨立室內建築工作室，以個性化的設計、和引人注目的視覺敍事為特色。他們每位設計師的不同背景和視角，為每個設計項目打造獨特的身份。他們專注的室內設計項目類別包括：餐飲，酒店，診所，零售，獨棟住家更新， 高層公寓住宅等。
多年的經驗讓他們積累了豐富專業顧問資源，為了能夠實現獨一無二和開創性的設計效果，他們享受去克服重重困難。他們相信每個空間都有獨特的潛力，值得擁有自己的創意關注。對他們來說，沒有細節被認為是瑣碎的，或是太小的。每一次的新項目伊始，都會仔細傾聽客戶的訴求與願景，隨後會幫助指導客戶接下來的每一步。他們真誠的態度贏得了客戶和合作夥伴的信任，也是迄今為止眾多受好評的業務成就的奠基石。
一個偉大的設計不可能是設計師的一個單獨行動，因此，他們的客戶總是充分意識到並參與到設計的對話和過程中。所有的努力都是為了讓客戶有一個平靜的心，並知道他們的項目在最值得信賴的手中。
在過去的6年時間中，CSA 於賭場與購物中心的高端餐飲項目尤其備受矚目，並受到了來自管理公司，建造商，客戶等多方的高度評價。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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