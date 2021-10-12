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建材裝修大展／10/14 下午皇佳商業銀行Aaron Guan 應邀主講：住宅抵押/增建/加建 貸款

郭淑敏
皇佳商業銀行
皇佳商業銀行

皇佳商業銀行 Aaron Guan （ Assistant of SVP Director of Mortgage Production）將於14日下午2時30分~3時15分，以「住宅抵押、增建加建貸款」為題，應邀發表演講，歡迎參加。

該銀行秉持社區銀行個人化服務特質並兼具大型銀行服務品質，為個人及商業客戶提供完整及創新的銀行服務。提供商業貸款，住宅貸款及小型商業貸款以服務當地華人社區。

皇佳商業銀行2008年11月成立其總部於洛杉磯，並迅速將分行服務區域擴展至南加州、內華達州、紐約、新澤西及芝加哥。2011年併購拉斯維加斯的第一亞洲銀行及奧斯納的范杜拉郡商業銀行；2013年併購橘郡的世界華商銀行；2014年獲The Findley Reports評為Super Premier；2016年併購洛杉磯的宏基銀行，認證為社區發展金融機構（CDFI），獲頒國立美亞聯盟長頸鹿獎，並且獲S&P Global Market Intelligence評比為、資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第三名；2017年皇佳商業金控於納斯達克上市；銀行還獲S&P Global Market Intelligence評比為資產介於10億到100億之間營運最佳的社區銀行的第二名；2018年合併紐約恒通銀行；2020年合併芝加哥高寶銀行。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

貸款 華人 紐約

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