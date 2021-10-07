美國KIA汽車第三季度銷售業績創新高

Kia America今天宣布9月銷量為52,906輛，其中Forte和Telluride名列前茅，助Kia創下公司史上最佳第三季度銷量，總計為177,014輛。這一勢頭幫助Kia在前九個月創下了有史以來最高的銷售業績——總計555,525輛——同比去年三季度491,764輛的銷售記錄增長了9%。儘管面臨庫存挑戰，Kia America仍有望創下最佳年度銷售額。

9月份，Kia售出了77%的可用庫存，其混合動力和純電動汽車 的銷量顯著增長，同比增長超過 81%。Telluride 9 月銷量達到創紀錄的9,278輛，而對全新EV6（Kia首款電池電動汽車）的預期也繼續增長，該車型計畫於2022年初上市銷售。

「儘管行業面臨持續的供應鏈 問題，但Kia的銷售業績繼續創下紀錄，並延續了年初以來的勢頭。」Kia America銷售業務副總裁Eric Watson表示，「我第三季度的創紀錄表現，增強了我們的信心，有望將這銷售勢頭將持續到2022年。」

除了銷售之外，上月Kia還發布了許多重要公告，包括：

－Kia公布第三屆Great Unknowns獎學金獲得者，自2019年該獎學金設立以來，每年獲得5,000美元獎學金的學生總數達到了45人

－9月19日，在第73屆艾美獎 頒獎典禮上，一個新的60秒廣告展示了Kia的電氣化未來和新品牌標誌

－全新的全電動EV6由NBC的美國 達人秀評委Simon Cowell駕駛出場，並作為節目獎品頒發給賽季冠軍和亞軍

－Kia向美國紅十字會捐款200,000美元，用於協助救災工作，並為受颶風Ida影響的人們提供住所、食物和安慰

Kia America總部位於加州 爾灣市的Kia汽車美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。