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電動與冒險：2022 Kia Sorento PHEV將加入REBELLE拉力賽

洛杉磯訊

Kia America再次參加2021年的Rebelle拉力賽，這次將推出兩輛改裝過的2022年Sorento PHEV參賽，以突出電動SUV在1,500英里沙漠越野的能力。由全女子組成兩支車隊參加電器組X-Cross級別的比賽。

Rebelle拉力賽電氣組比賽於2021年推出，對電動汽車、插電式混合動力車和傳統混合動力車來說是一個真正的挑戰。2022 Sorento PHEV將在多個環節中展示其插電式汽車進行越野的能力。Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，Sorento插電式混合動力車在Kia『Plan S』電氣化戰略中發揮著關鍵作用，而Rebelle Rally是展示Kia對可持續移動性承諾的最終試驗場，即使是在人跡罕至的地方。Kia很自豪有兩個令人難以置信的團隊讓Sorento PHEV步入正軌，並向Kia消費者介紹一種全新的電動戶外探索方式。

2020年，Kia贊助的Telluride在X-Cross 組中名列第二。2021年車手Alyssa Roenigk和導航員Sabrina Howells再次聯手，在去年的比賽中，他們一度在多個環節領先，甚至在Imperial Sand Dunes超越了4x4小組，而他們今年的目標則是超越去年的表現。駕駛第二輛Sorento PHEV的是專業拉力賽車手Verena Mei是Rebelle Rally的新手，但她在賽車運動方面擁有非常豐富的經驗，此外，與她搭檔的領航員Tana White，十分熟悉嚴酷的越野比賽。有關團隊的完整簡歷，請到RebelleRally.com網站查看。

除了參加拉力賽，Kia美國也很榮幸成為Rebelle拉力賽的官方贊助商。Rebelle拉力賽創始人Emily Miller表示，很榮幸Kia回歸繼續支持該賽，與Kia在可持續發展方面所擁有相同的價值觀，形成非常自然的夥伴關係，非常希望看到Sorento PHEV能夠克服挑戰，順利完成電動組的比賽。

參加拉力賽的Sorento Plug-in Hybrids經過細微改裝，繼承Kia戶外冒險的設計理念。2022 Sorento PHEV搭載66.9 kW電動機和1.6升渦輪增壓發動機，可提供261馬力，具有EPA估計的32英里純電動續航能力，在所有3排PHEV SUV中排名第一1。EPA估計的綜合總續航里程為460英里，達到了EPA估計的79 MPGe綜合額定值，並標配有扭矩矢量全輪驅動。

Rebelle拉力賽於10月7日在亞利桑那州胡佛水壩附近開始，並於10月16日在加州的Imperial Sand Dunes結束。

Kia美國公司總部位於爾灣市，在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌，並且Kia汽車還被Interbrand評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在超過750家美國經銷商處銷售，包括了來自於在喬治亞州West Point組裝的汽車和SUV。

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