建材裝修大展／FreeVolt是再生能源領域的領先者亦是具有經驗的屋頂工程項目公司
FreeVolt 是再生能源領域的領先者。在歐美11個國家擁有超過150個辦公室和高達1000個銷售點。FreeVolt太陽能製造工廠位於歐洲波蘭，美國銷售總部在Palm Desert，提供從研發設計、生產銷售、施工安裝、售後清潔維護等一條龍專業服務。
他們直接給客戶提供工廠批發價，大幅度減少高額中介費。他們擁有石墨烯太陽能板專利技術權威，能效高達30%-40%，發電量更高、衰退率更低，全美獨家承諾30年售後維護與保障。商業購買客戶還可以拿到65%-70%政府退稅。
與此同時，FreeVolt是行業內具有經驗的屋頂工程項目公司，在加州有合法工程牌照，確保工程質量合法化，並達到市政府的建築安全條例標準，首席工程師有30多年屋頂經驗，所有員工都有工程員工保險，屋主在施工過程中無任何意外風險。
屋頂的報價費用包括申請市政府Permit文件、拆卸舊屋頂、拆卸舊防水層、垃圾車費用、支付預約城市規劃檢查工程師、安裝新防水底層、密通風口閃爍、安裝新防冰水屏障、安裝新瓦片到完工。費用不包括維修墻壁損壞、增加屋頂結構和木條損壞（木條損壞是必要修理的環節基於安全承重，只有拆卸後才能評估和維修）。工程完結後郵寄帳單。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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