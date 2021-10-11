建材裝修大展／FreeVolt是再生能源領域的領先者亦是具有經驗的屋頂工程項目公司

FreeVolt全球再生能源领先者

FreeVolt 是再生能源領域的領先者。在歐美11個國家擁有超過150個辦公室和高達1000個銷售點。FreeVolt太陽能製造工廠位於歐洲波蘭，美國 銷售總部在Palm Desert，提供從研發設計、生產銷售、施工安裝、售後清潔維護等一條龍專業服務。

他們直接給客戶提供工廠批發價，大幅度減少高額中介費。他們擁有石墨烯太陽能板專利技術權威，能效高達30%-40%，發電量更高、衰退率更低，全美獨家承諾30年售後維護與保障。商業購買客戶還可以拿到65%-70%政府退稅。

與此同時，FreeVolt是行業內具有經驗的屋頂工程項目公司，在加州 有合法工程牌照，確保工程質量合法化，並達到市政府的建築安全條例標準，首席工程師有30多年屋頂經驗，所有員工都有工程員工保險，屋主在施工過程中無任何意外風險。

屋頂的報價費用包括申請市政府Permit文件、拆卸舊屋頂、拆卸舊防水層、垃圾車費用、支付預約城市規劃檢查工程師、安裝新防水底層、密通風口閃爍、安裝新防冰水屏障、安裝新瓦片到完工。費用不包括維修墻壁損壞、增加屋頂結構和木條損壞（木條損壞是必要修理的環節基於安全承重，只有拆卸後才能評估和維修）。工程完結後郵寄帳單。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。