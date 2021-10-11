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建材裝修大展／美淨純水企業提供家庭或企業高品質日常用水

蘇家俊

「美淨純水企業」成立於1987年，是一家高端飲用水解決方案公司，總部位於洛杉磯，服務南加州已有30多年歷史，擁有加州眾多華人用戶。

該公司是擁有加州註冊工程執照的承包商，他們提供的水處理產品與水處理系統，以美國NASA航空航天局SilverShield 技術作保障，均通過WQA美國水質協會，NSF美國國家衛生基金會，及EPA美國環境保護署三家權威組織測試認證。確保產品的設計及生產工藝符合管理規定，功效真實準確，公司擁有經驗豐富的專業技術團隊，提供家庭淨水過濾、軟水處理、或全屋水處理系統解決等服務，服務範圍覆蓋洛杉磯以及周邊地區。

「美淨純水企業」設有客戶售後服務部，專責產品售後的使用指導，技術支援及故障維修服務方面的工作，高度重視用戶的認同。無論是遇到嚴重的水問題，還是只想改善飲用水的味道，都能提供所需要的產品，所有產品都利用先進技術，以確保你和家人獲得最高質量的水。有家庭淨水過濾、軟水處理或全屋水處理系統解決方案服務，同時承接各類型工業、商業、酒店、旅館、餐館等過濾工程的設計及安裝。並有資深銷售顧問，專業知識豐富，提供高效服務。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

美國 加州 華人

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