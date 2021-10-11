建材裝修大展／凱悅門窗 優質優價高效率提供一條龍服務/完善售後終身質量保證
凱悅門窗（CR WINDOWS and DOORS ）是美國西海岸最大的門窗製造商之一，從型材生產、門窗組裝、到府安裝提供一條龍服務，並提供完善售後終身質量保證。目前本地廠區規模18萬平方呎，日產量高達3,000 樘。
凱悅門窗所有的系列Platinum/Bellagio/Venetian都通過美國建材公會AAMA及NFRC認證，凱悅門窗自行研發有美國能源局認證的R-5三層玻璃門窗、彩色雙色系列、純黑色系列、抽拉式移動紗門、高檔的多軌門和折疊門。
凱悅門窗產品產品擁有Energy Star驗證且符合加州Title 24標準，優質優價，以令人滿意的高效率、和高品質的服務在業界著稱。凱悅門窗的銷售和安裝團隊更是專業盡職，經年累月的經驗可以有效地解決客人的各種疑難雜症。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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