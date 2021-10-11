建材裝修大展／凱悅門窗 優質優價高效率提供一條龍服務/完善售後終身質量保證

凱悅門窗

凱悅門窗（CR WINDOWS and DOORS ）是美國 西海岸最大的門窗製造商之一，從型材生產、門窗組裝、到府安裝提供一條龍服務，並提供完善售後終身質量保證。目前本地廠區規模18萬平方呎，日產量高達3,000 樘。

凱悅門窗所有的系列Platinum/Bellagio/Venetian都通過美國建材公會AAMA及NFRC認證，凱悅門窗自行研發有美國能源局認證的R-5三層玻璃門窗、彩色雙色系列、純黑色系列、抽拉式移動紗門、高檔的多軌門和折疊門。

凱悅門窗產品產品擁有Energy Star驗證且符合加州 Title 24標準，優質優價，以令人滿意的高效率、和高品質的服務在業界著稱。凱悅門窗的銷售和安裝團隊更是專業盡職，經年累月的經驗可以有效地解決客人的各種疑難雜症。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。