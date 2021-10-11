我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通過6法令 未經同意拿掉保險套算犯罪 明年生效

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

建材裝修大展／凱悅門窗 優質優價高效率提供一條龍服務/完善售後終身質量保證

陳俊材
凱悅門窗
凱悅門窗

凱悅門窗（CR WINDOWS and DOORS ）是美國西海岸最大的門窗製造商之一，從型材生產、門窗組裝、到府安裝提供一條龍服務，並提供完善售後終身質量保證。目前本地廠區規模18萬平方呎，日產量高達3,000 樘。

凱悅門窗所有的系列Platinum/Bellagio/Venetian都通過美國建材公會AAMA及NFRC認證，凱悅門窗自行研發有美國能源局認證的R-5三層玻璃門窗、彩色雙色系列、純黑色系列、抽拉式移動紗門、高檔的多軌門和折疊門。

凱悅門窗產品產品擁有Energy Star驗證且符合加州Title 24標準，優質優價，以令人滿意的高效率、和高品質的服務在業界著稱。凱悅門窗的銷售和安裝團隊更是專業盡職，經年累月的經驗可以有效地解決客人的各種疑難雜症。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

美國 華人 加州

上一則

羅蘭聯合學區 納入創新學校聯盟

下一則

南巴沙迪那學區 聘教委任期1年

延伸閱讀

劉惠敏 玉米田中樂觀抗疫

劉惠敏 玉米田中樂觀抗疫
建材裝修大展／SolarMax 太陽能系統安裝公司 一條龍服務 現場回答所有相關問題

建材裝修大展／SolarMax 太陽能系統安裝公司 一條龍服務 現場回答所有相關問題
建材裝修大展／嘉合建築 專業從事新建/翻建/加建/改建/裝修裝飾

建材裝修大展／嘉合建築 專業從事新建/翻建/加建/改建/裝修裝飾
建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新

建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新
建材裝修大展／華人營建公會 中美建築業橋樑 當天會場設有展位

建材裝修大展／華人營建公會 中美建築業橋樑 當天會場設有展位
建材裝修大展／地毯大王 36年歷史提供地毯/地板 銷售設計和安裝服務

建材裝修大展／地毯大王 36年歷史提供地毯/地板 銷售設計和安裝服務

熱門新聞

華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女超市停車場倒車 西裔男挺身撞車尾詐錢

2021-10-08 20:06
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
艾爾蒙地好運來超市停車場，10月4日發生一起碰瓷事件。（監控截屏）

華女倒車被「碰瓷」 錄影曝真相

2021-10-09 13:00
律師建議，壽險受益人不要寫給未成年孩子。（unsplash.com網頁）

律師建議：壽險受益人 未成年子女不宜

2021-10-04 02:19

超人氣

更多 >
全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關

全球航運「供應鏈大混亂」 喬州1港8萬個貨櫃卡關
環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張
霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

霍楚簽署新法 承認殉職華警劉文健女兒繼承權

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕

美海軍核工程師夫婦握極機密 賣給臥底探員被捕
川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升

川普愛州造勢 批拜登「毀國」、中國搶工作…民調直升