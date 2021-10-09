彭文正教授 洛杉磯演講會

彭文正教授洛杉磯 演講會，將於10月16日（星期六）下午2時，於蒙特利公園市舉行。講題為「論文門與台灣 司法」， 演講地址在蒙市Marriott Courtyard 的Crystal Ball Room ，地址555 North Atlantic Blvd, Monterey Park。可傳簡訊報名，電話714-553-0052 (Text姓名)， 或電郵報名：[email protected]。

彭文正為前台灣台大新聞研究所所長，與台大法律系名譽教授賀德芬，和美國 北卡大學副教授林環牆，於2019年因揭發總統假學歷，假博士，而遭受起訴和不起訴一連串的法律攻防。

此案即由一個簡單的學歷認證問題，變成了司法問題，成為台灣歷史上第一個國家元首以公訴方式告個人毀謗的案例；彭文正則為此案，以個人的資源應對台灣司法體系。

主辦單位表示，此項座談會無預設政治立場，除了提供彭文正一個解釋澄清錯綜複雜司法程序的平台，也將邀請學術界的精英到現場討論或質疑，讓事實越釐越清，以期達到維護學術界的尊嚴和完整。