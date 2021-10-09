2021建材裝修大展 10/14,10/15於阿市舉行提供各類專業展位 及多場廣涉當下熱門話題專業講座

世界日報與華人 營建公會攜手，共同舉辦的第三屆「建材裝修大展」，訂10月14日（星期四）及15日(星期五）上午10時至下午6時，在阿罕布拉市Almansor Court舉行，免費入場，免費停車，歡迎參加。

會場除提供各類建材製造、代理、經銷的專業展位外，兩天並規劃普受專業買主及屋主青睞的多場講座，如附屬住宅單位增建ADU、SB 9 一户變四單位法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、科技訊息、產業趨勢、土地開發程序、地產金融等。透過這些實用的資訊，間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

兩天專業講座應邀主講人、講題如下：

14日(星期四)上午11時~11時45分，講題：「如何裝修舊宅擴增房價，如何取得拍賣屋的致富之路，及增建ADU、SB9法案」，主講人：德倫學院負責人鄭德倫。

下午1時30分~2時15分，講題「聖蓋博市設計審查委員會審查要點」，主講人：涂洛雅（ Luoya Tu） Architect, Founder of Archimorphic。

2時30分~3時15分，講題「住宅抵押、增建加建貸款」，主講人：皇家商業銀行 Aaron Guan / Assistant of SVP Director of Mortgage Production。

3時30分~4時15分英語演講，講題「Subdivision Basics and SB-9 Uncertainties」，主講人：Sean Dang, Civil Engineer, Vice Mayor of City of Rosemead。

15日(星期五)下午 1時30分~2時15分，講題「附屬住宅單位增建ADU實例(Accessory Dwelling Unit)」，主講人：王揚(Yang Wang)建築師、Founder of Yang Architect。

2時30分~3時15分，講題「室內設計」，主講人：Nancy Lo講師、Interior Designer, CID, Leed Ap, Founder of d.Kode Studio, Inc.。

3時30分~4時15分，講題：ADU州法（英語演講），主講人：Chiharu Suzuki, Civil Engineer, Plan Check Engineer。

這是洛杉磯地區最具規模的華人建材專業展覽，之前兩屆舉辨的展會十分成功，衆多的專業買主及屋主們踴躍參加，現場的訂單及交易金額大，令報名參展的華洋兩界展商們，不但滿意，同時亦結交到許多行業人士。

此次世界日報的合作夥伴CACP華人營建公會（Chinese American Construction Professionals），是擁有39年歷史的專業營建機構，數百會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關人士。公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，連結到美國 本土建築業，相互的學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。在北加州及賭城亦成立了分會。

建材裝修大展舉辦地址在700 S. Almansor Street, Alhambra, CA ，現場並備有嚴控防疫的措施，展場提供體溫檢測 、口罩、洗手液用品。所有訪客須出示疫苗接種證明、或前72小時內的COVID-19檢測結果。詳情可電323-268-4982 轉 600洽詢。