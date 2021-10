2021建材裝修大展 10/14,10/15於阿市舉行提供各類專業展位 及多場廣涉當下熱門話題專業講座

世界日報與華人 營建公會攜手,共同舉辦的第三屆「建材裝修大展」,訂10月14日(星期四)及15日(星期五)上午10時至下午6時,在阿罕布拉市Almansor Court舉行,免費入場,免費停車,歡迎參加。

會場除提供各類建材製造、代理、經銷的專業展位外,兩天並規劃普受專業買主及屋主青睞的多場講座,如附屬住宅單位增建ADU、SB 9 一户變四單位法案、綠能建築/住宅智慧化、建築法規應用、科技訊息、產業趨勢、土地開發程序、地產金融等。透過這些實用的資訊,間接帶動消費市場需求、拓展建材通路、提高交易產值。

兩天專業講座應邀主講人、講題如下:

14日(星期四)上午11時~11時45分,講題:「如何裝修舊宅擴增房價,如何取得拍賣屋的致富之路,及增建ADU、SB9法案」,主講人:德倫學院負責人鄭德倫。

下午1時30分~2時15分,講題「聖蓋博市設計審查委員會審查要點」,主講人:涂洛雅( Luoya Tu) Architect, Founder of Archimorphic。

2時30分~3時15分,講題「住宅抵押、增建加建貸款」,主講人:皇家商業銀行 Aaron Guan / Assistant of SVP Director of Mortgage Production。

3時30分~4時15分英語演講,講題「Subdivision Basics and SB-9 Uncertainties」,主講人:Sean Dang, Civil Engineer, Vice Mayor of City of Rosemead。

15日(星期五)下午 1時30分~2時15分,講題「附屬住宅單位增建ADU實例(Accessory Dwelling Unit)」,主講人:王揚(Yang Wang)建築師、Founder of Yang Architect。

2時30分~3時15分,講題「室內設計」,主講人:Nancy Lo講師、Interior Designer, CID, Leed Ap, Founder of d.Kode Studio, Inc.。

3時30分~4時15分,講題:ADU州法(英語演講),主講人:Chiharu Suzuki, Civil Engineer, Plan Check Engineer。

這是洛杉磯地區最具規模的華人建材專業展覽,之前兩屆舉辨的展會十分成功,衆多的專業買主及屋主們踴躍參加,現場的訂單及交易金額大,令報名參展的華洋兩界展商們,不但滿意,同時亦結交到許多行業人士。

此次世界日報的合作夥伴CACP華人營建公會(Chinese American Construction Professionals),是擁有39年歷史的專業營建機構,數百會員行業包括了建築師、工程師、公家機關營建單位高管、建商、承包商、包工隊、材料供應商、地產業等相關人士。公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑,為亞洲製造商、出口商及投資者,甚至學術研究,技術服務等機構,連結到美國 本土建築業,相互的學習交流;並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。在北加州及賭城亦成立了分會。

建材裝修大展舉辦地址在700 S. Almansor Street, Alhambra, CA ,現場並備有嚴控防疫的措施,展場提供體溫檢測 、口罩、洗手液用品。所有訪客須出示疫苗接種證明、或前72小時內的COVID-19檢測結果。詳情可電323-268-4982 轉 600洽詢。