威州農業全球拓展 花旗參打頭陣

許氏參業總裁許恩偉致贈紀念品給州長。

面對疫情 對美國 在地各行業的衝擊，以農業為主要產業的威斯康辛州 ，將全力推動農業外銷，其中以全球知名的威斯康辛州花旗參掛帥，進行全球威州農產品消費市場的拓展。

近日，威州州長Tony Evers率領兩位州務卿與三位州參、眾議員，參觀許氏參業集團，並在許氏參場舉辦記者會，除表達深刻感受到過去一年威州花旗參產業受疫情加上貿易關稅的衝擊，鼓勵現場的農民之外，更公布了威州將更積極開發花旗參全球市場的計畫。也特別談到希望透過許氏參業在亞州市場拓展經驗，帶動整體威州花旗參產業的再次蓬勃發展。

這次州長參訪團還包括威州經濟貿易發展局首席執行官Missy Hughes， 和威州農業、貿易和消費者保護部長Randy Romanski，及沃沙市市長Katie Rosenberg等人。

許氏參業集團總裁許恩偉表示，威州馬拉松縣沃沙市種植花旗參已有超過 117 年歷史。若能成功打開全球市場， 相信對當地農民是一大福音。創辦人許忠政則表示：「希望州長的參訪能夠促進相互了解，並改善花旗參貿易市場，從而加強威州農民與全球消費者之間的聯繫。」

許氏參業擁有自營參場，不經中間商代理，自產自銷，品質合乎美國農業部檢驗標準。可到各大超市及許氏特約經銷商選購。許氏購物網同時提供秋季參場直銷未烘乾出土的新鮮花旗參兩磅、全美免費空運到府的優惠活動。服務專線 1-800-826-1577，網站 www.hsuginseng.com。