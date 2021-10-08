我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

大華集團太陽能板竣工 舉行盛大剪綵儀式

【普安那公園市訊】
建設綠色未來 大華集團太陽能板竣工啓動 剪綵慶祝。
建設綠色未來 大華集團太陽能板竣工啓動 剪綵慶祝。

大華集團與SunGreen Systems合作開展的光伏太陽能電池板( photovoltaic solar panel) 建設工程竣工。大華集團日前於普安那公園市總部，舉行盛大剪綵儀式 (右上圖)。

該綠能建設項目是由 3,270 個 ZNShine 太陽能模塊、組成1,275 千瓦的系統，一躍成為普安那公園市最大的屋頂太陽能和儲能系統 (主圖)。

大華集團主席 Jonson Chen (左五) 、SunGreen Systems 執行長John Hoffman(左四) 以主人身份分致歡迎詞、出席來賓包括普安那公園市市長Connor Traut (左二) 、聯邦眾議員金映玉代表、加州眾議員絲爾薇代表、加州參議員亞邱利塔代表等；並頒贈感謝賀狀。

 Jonson Chen表示，大華集團致力於服務當地社區，優先採取可持續發展和環保措施。減少污染和保護環境一直是該集團「綠色行動」的首要任務。太陽能電池板的安裝工程，代表了一種經濟的清潔能源解決方案，預計每年可產生 2,091,014 千瓦時的電力。

未來，大華總部建築體群 80%的電力需求將由太陽能來滿足，僅在第一年裡，該項目將減少 1,633 噸的二氧化碳排放，相當於 1,637,881 磅煤或 166,745 加侖汽油產生的排放量。Connor Traut市長嘉許大華為南加州帶來了「綠色城市」。

Jonson Chen指出，大華集團在過去十年中採取了重大舉措，將該公司的設備現代化之外，並減少對化石燃料的依賴。歷經努力，大華於2018 年獲得了南加州愛迪生電力公司的「能源效率參與」獎。

大華集團總部位6336 - 6338 Regio Avenue, Buena Park, CA，該集團在全國擁有 60 多家商店，是美國領先的亞洲連鎖超市之一。網址www.99ranch.com。

加州 眾議員 南加

上一則

通膨持續… 小額房貸利率呈現上揚勢頭

下一則

聖伯納汀諾法官 推翻限制縣委任期提案

延伸閱讀

南加輔大校友會 李建德連任會長

南加輔大校友會 李建德連任會長
世華工商婦女協會南加分會 裴映棋接會長

世華工商婦女協會南加分會 裴映棋接會長
橙縣僑胞慶雙十國慶 熱情舉辦升旗禮

橙縣僑胞慶雙十國慶 熱情舉辦升旗禮
橙縣雙十國慶升旗禮 僑胞熱情支持中華民國

橙縣雙十國慶升旗禮 僑胞熱情支持中華民國
供應鏈吃緊 太陽能板業者叫苦 籲客戶延後購買

供應鏈吃緊 太陽能板業者叫苦 籲客戶延後購買
好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

好康報您知／大華超市（99 Ranch Market）

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
這位女竊賊神色自如，面對地上的兩個包裹直接彎腰，拿起包裹就往外走。（讀者提供）

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

2021-10-05 19:40
不少來自加州的華人前往亞利桑那看房。（柳女士提供）

這些原因讓加州華人趕赴鳳凰城炒房

2021-10-05 20:39
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」