大華集團太陽能板竣工 舉行盛大剪綵儀式

建設綠色未來 大華集團太陽能板竣工啓動 剪綵慶祝。

大華集團與SunGreen Systems合作開展的光伏太陽能電池板( photovoltaic solar panel) 建設工程竣工。大華集團日前於普安那公園市總部，舉行盛大剪綵儀式 (右上圖)。

該綠能建設項目是由 3,270 個 ZNShine 太陽能模塊、組成1,275 千瓦的系統，一躍成為普安那公園市最大的屋頂太陽能和儲能系統 (主圖)。

大華集團主席 Jonson Chen (左五) 、SunGreen Systems 執行長John Hoffman(左四) 以主人身份分致歡迎詞、出席來賓包括普安那公園市市長Connor Traut (左二) 、聯邦眾議員 金映玉代表、加州 眾議員絲爾薇代表、加州參議員亞邱利塔代表等；並頒贈感謝賀狀。

Jonson Chen表示，大華集團致力於服務當地社區，優先採取可持續發展和環保措施。減少污染和保護環境一直是該集團「綠色行動」的首要任務。太陽能電池板的安裝工程，代表了一種經濟的清潔能源解決方案，預計每年可產生 2,091,014 千瓦時的電力。

未來，大華總部建築體群 80%的電力需求將由太陽能來滿足，僅在第一年裡，該項目將減少 1,633 噸的二氧化碳排放，相當於 1,637,881 磅煤或 166,745 加侖汽油產生的排放量。Connor Traut市長嘉許大華為南加 州帶來了「綠色城市」。

Jonson Chen指出，大華集團在過去十年中採取了重大舉措，將該公司的設備現代化之外，並減少對化石燃料的依賴。歷經努力，大華於2018 年獲得了南加州愛迪生電力公司的「能源效率參與」獎。

大華集團總部位6336 - 6338 Regio Avenue, Buena Park, CA，該集團在全國擁有 60 多家商店，是美國領先的亞洲連鎖超市之一。網址www.99ranch.com。