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速勝貸款優惠方案 幫助客戶各地購屋

洛杉磯訊

在美國第一次購屋，房地產投資或調整低利率重貸，貸款成敗是關鍵。速勝貸款（IBIS Financial Corporation）現在可承接加州、內華達州、亞利桑那州、喬治亞州、佛羅里達州的貸款，幫助客戶各地購屋。

速勝貸款舉出幫助客戶圓夢的三案例：

案例1：有客戶來美打拚6年，積蓄了10萬美金想用做頭款，購買一棟在Chino 的PUD，但跑了多家銀行貸款公司，均遭到拒絕。速勝代理後，工作人員解決了因信用分數低，經常變換工作，頭款不足等因素造成的貸款困難，使用不查收入貸款方案，幫助她實現購屋夢想。

案例2：加州客戶想在賭城Las Vegas 購買一個投資屋，急需購房頭款和8萬的房屋裝修款。速勝貸款有內華達州執照，即用特別方案，解決了該客戶的貸款需求，同時在他的加州房產以低利率獲得了一筆充足現金。

案例 3：一位做生意的老闆為資金週轉困難煩惱，在速勝幫助下，一個星期內從房屋淨值獲得一筆20萬貸款，解決了燃眉之急。隨著生意做得越來越大，速勝又幫助該客戶獲得200萬商業貸款購買倉庫，10年固定利率3.5% 。

速勝貸款推出不查收入貸款，優惠方案，30 天Close。自住或投資或外國人均可貸款，有雇主證明、財務報表、1099、銀行對帳或K1，也有產權抵押貸款。另外提供公寓、倉庫、購物中心、辦公樓、土地貸款。重貸、套現均可。商業SBA Loan，建築貸款，幫助資金流動。

任何相關問題可電626-620-3818，公司地址77 Las Tunas Dr., Suite204, Arcadia, CA。

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