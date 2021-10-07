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陳昱瑞醫師談 很少人天生就有筆直漂亮牙齒

洛杉磯訊

牙齒矯正的專科醫師陳昱瑞（Dr. Chris Chen），是畢業於UCLA的牙科醫生，及科羅拉多州大的口腔矯正專科醫生。

陳醫師表示，疫情期間他們的診所徹底消毒，添購很多保護材料，但只看急診的病人。現在由於患者需要，他們每天排較少的人數，將每人的門診時間拉開，雖然醫生護士都打完疫苗，但病人的安全還是最重要的。

陳醫師建議，父母應該在孩子8歲或9歲時，帶到口腔校正醫生那裡進行首次就診，大多數的孩子在這個年齡段不需要治療，但口腔矯正醫生能確保孩子口腔發育是正常的。治療的最佳年齡實際上是10-13歲。在這個年齡段身體和牙齒還在增長，所以更容易將一切都移到正確的位置。至少80%的青少年和成人需要一定程度的口腔矯正治療。實際上，很少有人天生具有筆直和漂亮的牙齒，需要牙科治療以獲得更美好的效果。

在他們的診所中，約一半的患者年齡超過18歲，不少成年人在他們童年時，沒有很好的口腔矯正治療；但現在對口腔矯正的理解要比10到20年前好得多，且技術也更好，所以有不同的治療選擇，成年人也可以照其希求改善他們的齒列。

陳昱瑞醫師的父親是此間知名牙科矯正醫師陳信豪，父子二人在同科診所服務，在業界傳為佳話。當他們面對最複雜的患者時，使用牙箍治療，並配合其他牙醫師和外科醫生，幫助患者將牙齒和頜骨移至正確位置，使面部結構看來更好，牙齒咬合更健康。

陳昱瑞醫師在談到今天醫療保健環境中的兩大問題，如何找到合適的牙醫或牙科專家，以及如何理解複雜的牙科保險時表示，在尋找牙醫或牙科專家時，以下是一些要問的高質量問題：你如何看待治療質量 ; 是否經常需要重新進行任何治療或重複治療 ; 你的牙醫是否幫助你了解你的治療方法及其需要 ; 你怎麼看待他們的費用，是高還是低 ; 在任何治療完成之前是否提前解釋了費用，或者費用是否為患者帶來意外 ; 診所是否有助於了解保險範圍，診所是否有助於向保險公司提交文件 ; 誰擁有診所，業主是大公司還是牙醫 ; 診所牙醫師是否和治療的牙醫師相同 ; 在每次就診時可以由同一位牙醫接受治療，還是牙醫會改變 ; 牙醫是普通牙醫還是牙科專家 ; 診所將採取哪些程序，或將哪些程序提交給其他專科門診？

其次，醫療和牙科保險正在迅速變化，存在更多不同的保險計畫。值得信賴的診所和醫生將盡力幫助他們的患者最大限度地享受保險福利。大多數醫生都不會試圖通過對患者使用保險、來從經濟上利用患者。保險計費可能很棘手，保險公司的最大利益是盡可能地減少支付 ; 患者可依靠值得信賴的診所和醫生，幫助患者了解他們的保險。

陳昱瑞醫師診所地址 (1) 羅蘭岡 19217 Colima Rd., #B， (2) 蒙 市 318 N. Garfield Ave。電話626-581-9100，或上網ChrisChenOrtho.com。

診所專精傳統金屬與隱形矯正器、成人/青少年及兒童牙醫矯正、合格的青少年Medi-Cal病人申請補助、免費諮詢，收費合理，並有簡易分期付款。

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