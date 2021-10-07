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華埠服務中心診所 10/9免費流感預防針注射

洛杉磯訊

華埠服務中心的社區醫療診所，於10月9日本周六、及11月13日(周六) 兩天，舉辦「免費流感預防針注射」及提供「新冠疫苗注射」服務。

該社區服務中心表示，由於新冠疫情加上秋冬季節到來，為保障大家的健康，今年接種流行性感冒疫苗是必需的做法，華埠服務中心診所的醫生，可為大家提供免費流感疫苗接種服務。

該中心表示，但前往接種者必需要電話先預約時間，可電診所專線213-808-1792預約注射時間或查詢詳情，所有接種者需年滿6個月或以上，並攜帶身份證明，必須戴上口罩及確定沒有發燒才能接受注射。

流感針注射活動第一場於9日及11月13日上午9時至中午12時舉辦，兩場都是在洛杉磯中國城，地址是770 N. Hill Street, Los Angeles, CA(位國泰銀行停車場)。

因為新冠疫情期間，為了治療患有新冠的緊急病人，令醫院增加負荷，讓一般症狀病患延緩醫治，再加上新冠病毒傳染性高，非緊急情況，為了自身安全，盡量避免到醫院這些高危地方，也有助於節省重要的醫療資源用於新冠病毒患者。所以接種「流感疫苗」，也是為己為人的做法。每年都有很多人接種流感疫苗，對於高風險人群尤其重要，如65歲以上的人或患有某些健康狀況如哮喘、心臟病、糖尿病和長期慢性疾病患者。

該中心表示，當我們都接種流感疫苗時，同時也在保護社區裡更脆弱的人群。如幼兒和嬰兒、老年人及孕婦、或有某些疾病的人，更有可能因流感而得重病。如接種了疫苗，就可以防止流感傳播到家人、朋友和鄰居。在接種流感疫苗後，也要保護好自己和他人，時刻保持6英呎社交距離，戴口罩，勤洗手，回家後並徹底清洗衣物。

該中心表示，如有任何生病的跡象，需等痊愈了再安排接種流感疫苗。

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