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大舎私厨 人氣佳餚全天供應10.95元起

【羅蘭岡訊】
五更腸旺
五更腸旺

位於羅蘭岡/工業市的大舎私厨，提供台灣正宗地道美食。正推出新菜單：路邊攤豬血糕，蝦捲/蚵仔捲，五味魚仔透抽，脆皮香烹蝦，客家小炒，小炒松阪肉，岡山小炒羊，香菇栗子燒雞，豬肝粥等，都是功夫菜餚，不但下飯，還是很好的下酒菜。

大舎私厨的人氣佳餚全天供應，10.95元的有臺式鷄捲，紅槽肉，韭菜乾絲，塔香茄子等。12.95元起的有，香幹肉絲，宜蘭熏肉炒蒜苗，梅菜扣肉，酸菜肥腸，三杯杏鮑菇豆腐，扁魚白菜等。14.95元的有，五更腸旺 ，麻辣臭豆腐，紅燒蘿蔔蹄膀，芹菜魷魚，排骨酥封，葱爆羊肉，葱爆牛肉等。16.95元的有乾燒蝦仁，核桃蝦仁，三杯大會串，麻油腰肝，沙茶空心青菜牛肉或羊肉。還有各種套餐供選擇。

另有A+B+C 組合39.50元，各選一道菜，附飯與湯。A組餐有紅槽肉或臺式鷄捲，麻辣豆腐或紅燒豆腐，香菇腐竹白菜，塔香茄子，乾扁四季豆，韭菜乾絲，香菇豆包。B組餐有，蝦仁豆腐或蝦仁炒蛋，蔥爆或黑椒牛肉，扁魚白菜，綠竹筍肉絲/香干肉絲，宜蘭燻炒蒜苗/高麗菜，梅菜/筍乾/焢肉，鹽酥雞排，爆炒豬肝，酸菜肥腸。C組餐有，生炒花枝或沙茶花枝，紅燒蹄膀煲，麻油腰肝，排骨酥封，椒鹽或糖醋或豉汁排骨，三杯雙味，五更腸旺或麻辣臭豆腐，白斬雞或燻鴨半隻，鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等。

訂位或外賣電話626-780-3223 ， 626-780-9987，地址18025 Gale Ave,City of Industry 。

扁魚白菜滷
扁魚白菜滷
紅糟肉 蚵仔捲
紅糟肉 蚵仔捲

台灣 核桃 美食

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