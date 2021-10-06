爾灣Great Park Neighborhoods推出新宅

秋日即將來臨，現在正是享受頂級公園、豪華泳池和數英里蜿蜒小徑的時機。在Great Park Neighborhoods（見圖）可接近大自然，一流的爾灣 聯合學區學校，都在步行距離之內。這是一個圍繞橙縣爾灣大公園周邊形成的社區，一系列標誌性公園，周圍環繞著獨特的住宅。

Rise是社區內最新的規劃，現正提供擁有明亮寬敞平面圖的精美住宅，Novel Park和Cadence Park則是在出售最後剩餘的精品住宅。

Rise由小徑連接到Great Park和附近的Portola高中，提供花園、遊樂場、Overlook派對甲板等設施。居民可以享受新建的50米游泳 池。該地擁有各種寬敞的戶型，面積從 1,595到4,430平方呎不等，價格從80萬美元到160萬美元不等。四家建築商提供9個新系列，包括Pulte Homes的Apex、Evergreen和Ascent；Lennar系列的Almeria、Adagio II、Montair和Bolero；Shea Homes的Launch；The New Home Company的Atlas。

Novel Park接待來自社區內的所有寵物愛好者，這裡設有大小狗公園和洗狗站。而大自然愛好者則可以欣賞花園、庭院和開闊的草坪。其他設施包括兒童房、戶外燒烤、帶二層甲板的社區建築、火盆、禪宗花園等。Novel Park擁有全新的現代建築。Revo和Fringe兩個家居系列，售價從80萬美元到100萬美元不等。

Cadence Park設有特殊區域，供所有居民欣賞音樂、雕塑 並進行創造。Richmond American Homes是待售的最後一個新住宅系列。 價格從100萬美元到140萬美元不等。

詳情可訪問www.GreatParkNeighborhoods.com獲取更多信息。