10/19 新冠疫情下食品安全和防疫規定 講座

餐飲業，作為受新冠疫情 衝擊最大的行業之一，不同於以往的賓客滿堂，在在述說著餐飲業的艱難現狀。

19日下午3時至5時，亞美經濟發展企業（AAEDE）將攜手阿罕布拉 市圖書館 ，舉辦「新冠疫情下的食品安全和防疫規定」講座。講座將提供實地參與、和線上參與兩種形式，民眾可自由選擇。

隨著六月份加州的全面解封，欣喜的看到許多店鋪已恢復了營業。面對看不見的病毒，該如何應對挑戰？

為此，亞美經濟發展企業攜手阿罕布拉市圖書館，邀請洛杉磯縣公共衛生局環境衛生部的官員，為餐飲業舉辦一場精彩講座。講座內容主要涉及新冠疫情下的食品安全和防疫規定。例如最新的Cal/OSHA工作場所標準、口罩要求，及對室內通風系統、清潔和消毒等一系列做法的解析。

講座最後還設置了提問環節，可以對不清楚的地方進行更詳細的詢問。講座將以英文形式呈現，中文、西班牙文、越南文的翻譯文稿可供取閱。提問環節也將提供翻譯。

希望線上參與者，可到tinyurl.com/2021COVIDFoodRetailUpdate提前註冊。主辦單位會將Zoom的邀請鏈接，以電子郵件的形式發給參與者。

實地參與者，則可當天到阿罕布拉市圖書館Reese Hall參加活動（地址101 S. 1st. Alhambra）。活動場地將嚴格保持社交距離，入場前進行體溫檢測。免洗洗手液及一次性口罩將免費提供。實地參與者還有機會贏得由AAEDE提供的抽獎獎品。抽獎將在最後進行，參與者必須為餐飲業主或工作人員，抽獎時得獎者需在現場。

活動細節如有疑問，可電亞美經濟發展企業626-572-7021。