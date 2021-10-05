我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新

李鋭
企業logo
企業logo

如果你1984 年就在南加州，大成大理石美容保養公司就是很多人知曉的石頭仙姑：將老舊大理石以神仙似的手法，將之變成又新又亮的大理石。如今過了快40年，舊大理石變成新大理石已經到處傳開來，包括主流圈子也都知道有一家這麼神的大理石美容保養公司。

大成(Ever Brite Marble) 幫 Rod McKuen五千萬的豪宅，作了所有大理石、花崗石、石灰石的美容保養，例如將黑色花崗石大拱門、進行消減色差美容；白花大理石做晶化處理；主浴室大理石調色處理；健身房石灰石地面做止滑處理；廚房黑色花崗檯面做防油垢滲透處理；泳池、SPA、室外電影地面做 染色epoxy 美容；混凝土地面拋光染色處理等。另外在工程中受損、及油漆不慎滲透入大理石的部分，也一一很細的修補；大成的名氣即在比佛利山莊傳開來。

公司負責人Tony Yang 是美國環境工程師，對各種不同石材都很熟悉。2006 年義大利名歌唱家 Andrea Bocelli 在拉斯維加斯唯一湖邊旅館 RitzCarlton ，辦了一場別開生面的演唱會，大成負責全部三百多個房間美容保養。

再老舊的大理石不需要打掉，找大成大理石美容保養公司就可以變全新。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

成果展示圖片
成果展示圖片

南加 華人 義大利

上一則

建材裝修大展／華人營建公會 中美建築業橋樑 當天會場設有展位

下一則

非裔學生「求加分」惹議 洛加大教授告校方

延伸閱讀

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件
陳敏麗西醫美容診所推廣電波去皺瘦身 緊緻調理大特惠

陳敏麗西醫美容診所推廣電波去皺瘦身 緊緻調理大特惠

監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播

監管令又來…誘借錢整容 「美容貸」廣告禁播
「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡

「整容要趁早」中國醫美貸款風氣 官方急喊卡
第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台

第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台
東方美高端醫學美容整型 特價中

東方美高端醫學美容整型 特價中

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵