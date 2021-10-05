建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新

企業logo

如果你1984 年就在南加 州，大成大理石美容保養公司就是很多人知曉的石頭仙姑：將老舊大理石以神仙似的手法，將之變成又新又亮的大理石。如今過了快40年，舊大理石變成新大理石已經到處傳開來，包括主流圈子也都知道有一家這麼神的大理石美容保養公司。

大成(Ever Brite Marble) 幫 Rod McKuen五千萬的豪宅，作了所有大理石、花崗石、石灰石的美容保養，例如將黑色花崗石大拱門、進行消減色差美容；白花大理石做晶化處理；主浴室大理石調色處理；健身房石灰石地面做止滑處理；廚房黑色花崗檯面做防油垢滲透處理；泳池、SPA、室外電影地面做 染色epoxy 美容；混凝土地面拋光染色處理等。另外在工程中受損、及油漆不慎滲透入大理石的部分，也一一很細的修補；大成的名氣即在比佛利山莊傳開來。

公司負責人Tony Yang 是美國環境工程師，對各種不同石材都很熟悉。2006 年義大利 名歌唱家 Andrea Bocelli 在拉斯維加斯唯一湖邊旅館 RitzCarlton ，辦了一場別開生面的演唱會，大成負責全部三百多個房間美容保養。

再老舊的大理石不需要打掉，找大成大理石美容保養公司就可以變全新。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。