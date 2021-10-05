建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新
如果你1984 年就在南加州，大成大理石美容保養公司就是很多人知曉的石頭仙姑：將老舊大理石以神仙似的手法，將之變成又新又亮的大理石。如今過了快40年，舊大理石變成新大理石已經到處傳開來，包括主流圈子也都知道有一家這麼神的大理石美容保養公司。
大成(Ever Brite Marble) 幫 Rod McKuen五千萬的豪宅，作了所有大理石、花崗石、石灰石的美容保養，例如將黑色花崗石大拱門、進行消減色差美容；白花大理石做晶化處理；主浴室大理石調色處理；健身房石灰石地面做止滑處理；廚房黑色花崗檯面做防油垢滲透處理；泳池、SPA、室外電影地面做 染色epoxy 美容；混凝土地面拋光染色處理等。另外在工程中受損、及油漆不慎滲透入大理石的部分，也一一很細的修補；大成的名氣即在比佛利山莊傳開來。
公司負責人Tony Yang 是美國環境工程師，對各種不同石材都很熟悉。2006 年義大利名歌唱家 Andrea Bocelli 在拉斯維加斯唯一湖邊旅館 RitzCarlton ，辦了一場別開生面的演唱會，大成負責全部三百多個房間美容保養。
再老舊的大理石不需要打掉，找大成大理石美容保養公司就可以變全新。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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