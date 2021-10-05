我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

建材裝修大展／SolarMax 太陽能系統安裝公司 一條龍服務 現場回答所有相關問題

柳香淑

準備好邁向太陽能住宅了嗎？南加最大華人的太陽能系統安裝公司SolarMax，在展覽會場，將回答所有相關問題，如安裝太陽能的成本，可抵稅的額度以及聯邦太陽能抵稅額等。加州能源委員會估計，太陽能發電將讓屋主30年內平均省下1.9萬美元能源開銷。

SolarMax公司實力雄厚，總部位於河濱縣，佔地8英畝，2萬呎辦公區，8萬5千呎倉儲、展示廳、會議區，1萬4千呎能源技術開發區。優質的工作團隊專精商業，住宅太陽能系統，從簽約、測量、設計、製圖、安裝、客服，到貸款計畫一條龍服務，經驗豐富。

安裝太陽能發電系統，不但隔熱又可節省一路高漲的電費，購置太陽能系統投資回報率又更高。如消費者想節省100%的電費，可以選擇購買太陽能系統，選擇購買投資回報率可觀，還可享聯邦太陽能稅收抵免，除此之外還有來自於當地電力公司的補貼。

SolarMax 提供高質量的太陽能板和安裝，還提供內部貸款融資選擇，以便消費者可以立即開始省錢。無論你是自住屋或出租屋或商家，都可與他們聯絡，員工可用中文親切服務。另有25年產品保證。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

華人 貸款 投資

上一則

建材裝修大展／嘉合建築 專業從事新建/翻建/加建/改建/裝修裝飾

下一則

洛縣確診降 懲戒單位疫情趨緩 衛生局：仍需做好防疫

延伸閱讀

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件
建材裝修大展／新時代管道和配件集團 成都不銹鋼焊管與管件美國經銷商

建材裝修大展／新時代管道和配件集團 成都不銹鋼焊管與管件美國經銷商
建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發

建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發
建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目

建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目
第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台

第三屆建材裝修大展 提供各種建材交易平台
想開一家珍珠奶茶店？HOJA FOOD提供一條龍服務

想開一家珍珠奶茶店？HOJA FOOD提供一條龍服務

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵