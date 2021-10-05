建材裝修大展／SolarMax 太陽能系統安裝公司 一條龍服務 現場回答所有相關問題

準備好邁向太陽能住宅了嗎？南加最大華人 的太陽能系統安裝公司SolarMax，在展覽會場，將回答所有相關問題，如安裝太陽能的成本，可抵稅的額度以及聯邦太陽能抵稅額等。加州能源委員會估計，太陽能發電將讓屋主30年內平均省下1.9萬美元能源開銷。

SolarMax公司實力雄厚，總部位於河濱縣，佔地8英畝，2萬呎辦公區，8萬5千呎倉儲、展示廳、會議區，1萬4千呎能源技術開發區。優質的工作團隊專精商業，住宅太陽能系統，從簽約、測量、設計、製圖、安裝、客服，到貸款 計畫一條龍服務，經驗豐富。

安裝太陽能發電系統，不但隔熱又可節省一路高漲的電費，購置太陽能系統投資 回報率又更高。如消費者想節省100%的電費，可以選擇購買太陽能系統，選擇購買投資回報率可觀，還可享聯邦太陽能稅收抵免，除此之外還有來自於當地電力公司的補貼。

SolarMax 提供高質量的太陽能板和安裝，還提供內部貸款融資選擇，以便消費者可以立即開始省錢。無論你是自住屋或出租屋或商家，都可與他們聯絡，員工可用中文親切服務。另有25年產品保證。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。