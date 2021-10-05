我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

建材裝修大展／華人營建公會 中美建築業橋樑 當天會場設有展位

陳俊材

華人營建公會（Chinese American Construction Professionals）已成立39年，歡迎參加該會經常的專業講座，相互學習交流；並有專業人員分享與美國政府公家工程投標資訊。

華人營建公會也是本次建材展的合辦單位，當天他們在展場中亦設有展位，歡迎前往洽談。

華人營建公會多元化的會員（見圖）不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、承包商、材料供應商、地產業等相關行業的專業人士及公司。多年來，經常舉辦不同的專業講座活動和技術研討來服務僑界，幫助工商企業交流成長。公會精心策劃為僑界工商人士搭建橋梁，學習與公共事業合作，協助新老移民發展事業，一起共築美國夢。該公會在北加州及賭城，亦成立了分會。

華人營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，和美國本土建築商提供交流的平台和商機。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

華人 美國 加州

上一則

加州農村染疫激增 國民兵醫療隊馳援

下一則

建材裝修大展／大成大理石美容保養公司 老舊大理石不需打掉 找大成可變全新

延伸閱讀

紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址

紀念辛亥革命110周年 洛城僑界瞻仰孫中山革命遺址
建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件
建材裝修大展／新時代管道和配件集團 成都不銹鋼焊管與管件美國經銷商

建材裝修大展／新時代管道和配件集團 成都不銹鋼焊管與管件美國經銷商
建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發

建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發
建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目

建材裝修大展／南加州天然氣瓦斯公司 推免費項目
芝僑界青年線上座談 青商分享求學、求職、創業經驗

芝僑界青年線上座談 青商分享求學、求職、創業經驗

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
華人正值壯年，無基礎疾病，不幸染疫身亡。（示意圖，Unsplash.com網頁）

華男染疫亡 壽險竟無法兌付

2021-10-04 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
華男染疫亡 壽險竟無法兌付

華男染疫亡 壽險竟無法兌付
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵