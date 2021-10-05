建材裝修大展／華人營建公會 中美建築業橋樑 當天會場設有展位

華人 營建公會（Chinese American Construction Professionals）已成立39年，歡迎參加該會經常的專業講座，相互學習交流；並有專業人員分享與美國 政府公家工程投標資訊。

華人營建公會也是本次建材展的合辦單位，當天他們在展場中亦設有展位，歡迎前往洽談。

華人營建公會多元化的會員（見圖）不僅來自全球各地，會員行業包括了建築師、工程師、承包商、材料供應商、地產業等相關行業的專業人士及公司。多年來，經常舉辦不同的專業講座活動和技術研討來服務僑界，幫助工商企業交流成長。公會精心策劃為僑界工商人士搭建橋梁，學習與公共事業合作，協助新老移民發展事業，一起共築美國夢。該公會在北加州 及賭城，亦成立了分會。

華人營建公會的目標是成為中美建築專業領域的橋樑，為亞洲製造商、出口商及投資者，甚至學術研究，技術服務等機構，和美國本土建築商提供交流的平台和商機。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。