建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件

（圖：恆益門窗提供）

恆益門窗 （Value Windows & Doors ）是一家採用美國 頂級節能玻璃和高精度德國配件， 可以生產多種檔次的門窗工廠。

自2005年建廠以來，恒益門窗的GS、Galaxy、Imperial塑鋼系列門窗，已經成為南加州 家傳戶曉的好門窗。近年來從奧地利引進的LiSec全自動中空玻璃設備，德國Schrimer， Urban等高精度自動型材機加工中心，又把恒益各種系列門窗的質量推上一層樓。

就在今年，恒益門窗的斷橋鋁門窗結合第四代節能玻璃，通過了加州2020年最新高能效建築標準 Title 24 要求，成為現時市面上唯一能夠做到這一點的鋁合金門窗。

在此之外，恒益為迎合高端訂製房屋市場需求，推出了新一代斷橋鋁AUC系列。單片50平方尺以上的巨型門輕鬆單手開關。無論你選用折疊門、推拉門還是隱藏門，恒益都能把天地河山帶進你的夢想家園。

榮獲美國建築協會 FGIA (AAMA) 和 NFRC認證，十多年來恆益門窗在設計和生產的每一步，都超越行業標準。採用工廠直營、批發兼零售的多種經營模式，歡迎各界建商、批發商、工程承包商、裝修師傅及屋主洽談。