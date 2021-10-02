建材裝修大展／恆益門窗 採美國頂級節能玻璃與高精度德國配件
恆益門窗 （Value Windows & Doors ）是一家採用美國頂級節能玻璃和高精度德國配件， 可以生產多種檔次的門窗工廠。
自2005年建廠以來，恒益門窗的GS、Galaxy、Imperial塑鋼系列門窗，已經成為南加州家傳戶曉的好門窗。近年來從奧地利引進的LiSec全自動中空玻璃設備，德國Schrimer， Urban等高精度自動型材機加工中心，又把恒益各種系列門窗的質量推上一層樓。
就在今年，恒益門窗的斷橋鋁門窗結合第四代節能玻璃，通過了加州2020年最新高能效建築標準 Title 24 要求，成為現時市面上唯一能夠做到這一點的鋁合金門窗。
在此之外，恒益為迎合高端訂製房屋市場需求，推出了新一代斷橋鋁AUC系列。單片50平方尺以上的巨型門輕鬆單手開關。無論你選用折疊門、推拉門還是隱藏門，恒益都能把天地河山帶進你的夢想家園。
榮獲美國建築協會 FGIA (AAMA) 和 NFRC認證，十多年來恆益門窗在設計和生產的每一步，都超越行業標準。採用工廠直營、批發兼零售的多種經營模式，歡迎各界建商、批發商、工程承包商、裝修師傅及屋主洽談。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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