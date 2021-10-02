建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發

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美國 龍騰建築公司(US Longton Inc.)，是一家美國本土公司，成立於 2007 年，總部位於洛杉磯，業務範圍涵蓋建築施工、建築設計、項目開發。

公司擁有美國 A、B資質，有資格承建包括房屋、道路、橋樑在內全的部民用建築、商業建築項目。perfect reputation. 龍騰公司在美國本地建築市場深耕多年，承建了包括中國 商檢(北美)大樓等重要項目，贏得了良好的口碑和穩固的客戶群。

以下是過去幾年公司承建的各類項目(僅列出有代表性的項目)：酒店類(學生宿舍)，辦公樓類，民居類，醫療建築類。多年來，他們還完成了若干其它類別的建築工程項目，例如倉庫隔斷、牙科診所、餐館、水療館、辦公室改建翻修、整棟民居改建翻修...等。

美國龍騰建築公司歡迎有興趣暸解、或需要各項目的有關信息，均可於當天前往參展現場，到該公司展位洽詢，該公司 CEO是李冀博士。