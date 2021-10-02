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建材裝修大展／美國龍騰建築公司 專精建築施工、設計、項目開發

李鋭
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美國龍騰建築公司(US Longton Inc.)，是一家美國本土公司，成立於 2007 年，總部位於洛杉磯，業務範圍涵蓋建築施工、建築設計、項目開發。

公司擁有美國 A、B資質，有資格承建包括房屋、道路、橋樑在內全的部民用建築、商業建築項目。perfect reputation. 龍騰公司在美國本地建築市場深耕多年，承建了包括中國商檢(北美)大樓等重要項目，贏得了良好的口碑和穩固的客戶群。

以下是過去幾年公司承建的各類項目(僅列出有代表性的項目)：酒店類(學生宿舍)，辦公樓類，民居類，醫療建築類。多年來，他們還完成了若干其它類別的建築工程項目，例如倉庫隔斷、牙科診所、餐館、水療館、辦公室改建翻修、整棟民居改建翻修...等。

美國龍騰建築公司歡迎有興趣暸解、或需要各項目的有關信息，均可於當天前往參展現場，到該公司展位洽詢，該公司 CEO是李冀博士。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

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