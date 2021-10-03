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加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

建材裝修大展／精工保全工程公司 專精防火/防盜/門禁管理/及監視系统

梁惠歡
（圖:精工保全工程公司提供)
（圖:精工保全工程公司提供)

成立於1998年， 精工保全工程公司（EARL Security Inc.）在過去20 多年裡保護了南加州 5,000 多家庭和企業。

公司持多個美國加州工程執照，擁有百萬工程保險，是一家獲得加州許可的報警公司/電氣承包商，專門從事消防安全、建築安全、風險降低和損失預防、提供實用和有效的安全系統解決方案，包括系統設計、安裝、維護、維修和 UL 中央站監控火警、入侵檢測、防盜警報、對講機、閉路電視監控、攝像頭、門禁控制、電話系統、LED 燈、和視頻驗證報警系統、照片發光出口通道標記/標誌、隔音/防竊聽設備和電子安全設備。

公司的客戶包括：綜合工商業者、住宅物業公寓HOA、工業設施、建築工地、私立學校、旅館業者、餐飲業者、聯邦和州政府大樓、軍方、營建商、投資商、療養院、各科診所、店面零售地點、倉庫等。歡迎洽詢。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

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