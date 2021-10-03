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建材裝修大展／地毯大王 36年歷史提供地毯/地板 銷售設計和安裝服務

李鋭
地毯大王logo
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地毯大王成立已有36年的歷史，是一家提供地毯，地板的銷售，設計和安裝服務的公司。代理全美各大品牌的家用和商用地毯和木地板，共有兩家店分布在東、西區，共占地58,000呎，其中Showroom有10,000呎，倉庫40,000呎。為不同需求的客人提供專業的服務。

地毯：是倉儲式和Showroom相結合的銷售模式，現有4萬呎的倉庫儲存着他們搜羅的各大品牌性價比極高的家用和商用地毯，高中低檔地毯均有，若你對庫存地毯的款式和顏色不滿意，可以到showroom去選，他們代理全美國各大廠商全系列過萬款的地毯，讓你可選到你心儀的地毯。他們近年來積極開拓開發了自家品牌的手工地毯，可以按照你想要的地毯形狀，圖案和顏色進行定製，會提供免費設計，製作和安裝一條龍服務。他們還開發carpet tile系列，對比其他美國品牌多了一層cusion，讓你使用起來更加舒適，是一款性價比極高的產品。自推出以來受各大銀行和辦公室業主喜愛。

地板：除了儲備一些常規的木板外，近年和廠家合作研發藝術地板，今年將會推出魚骨組合地板，會改變魚骨地板做工貴的情況，讓廣大的客戶的家裡增加不一樣的元素。歡迎到其展位參觀。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

美國

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