我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

加州破獲最大「非法大麻」種植 狂耗電 變壓器都爆了

建材裝修大展／Apex United Inc. 提供淋浴面板、平板 將添加人造石產品

李鋭
企業圖片
企業圖片

廣東博瑞高科技新材料公司旗下的APEX United Inc.，是美國地區的獨家銷售代表。 APEX United 位於建築材料行業的戰略中心加州安那罕，其使命是為美國客戶提供高質量的產品、卓越的服務和最具競爭力的價格。

對於所有的人造石和水磨石需求，APEX United Inc. 有一站式解決方案，可直接與製造商聯繫。目前，APEX United 從淋浴面板和平板開始，並將在不久的將來，添加更多人造石產品和配件。

他們的工廠，廣東博瑞格新材料科技公司，創立於2016年，坐落於中國最優質的崗石原材料產地--連州，是一家集人造崗石和無機石的生產設計、批發銷售、深度加工為一體的現代化綜合性人造石生產企業，項目計劃總投資5億元，占地390多畝，共擁有10條人造石生產線，十數家入駐工廠的下游深加工企業，可年產人造崗石、無機石、線條、背景牆等各類產品60萬噸、1.6億平方米，年產值達10億元。

他們期待以工廠直營的方式，為客戶提供最便捷和優質的服務。歡迎展覧當天到他們的展位參觀、諮詢。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

企業logo
企業logo

美國 加州 投資

上一則

世界晚報／美政治對立嚴重 兩黨「退出美國」呼聲頻起

下一則

建材裝修大展／AisLa 格力空調專業安裝空調30年 經驗豐富技術嫻熟

延伸閱讀

能耗雙控風暴 中國多省漲電價

能耗雙控風暴 中國多省漲電價

鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步

鴻海傳敲定收購俄亥俄州車廠 在美生產電動車第一步
培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌

培根40年來最貴 價格暴漲28% 短期難回跌
河濱加大科學家研究將可食用植物變成mRNA疫苗工廠

河濱加大科學家研究將可食用植物變成mRNA疫苗工廠
尋寶遊戲挖遍50州「金項鍊」最大獎竟是一間糖果工廠

尋寶遊戲挖遍50州「金項鍊」最大獎竟是一間糖果工廠
中國缺電危機從工廠擴散到民生 經濟學家調降GDP預估

中國缺電危機從工廠擴散到民生 經濟學家調降GDP預估

熱門新聞

加州紓困金6日開始發放。(Getty Image Plus）

金州紓困 6日起寄發首批支票

2021-10-01 02:18
被撞爛的轎車。（Joe Chen臉書）

洛市華人留學生開28萬元超跑撞死人 據稱成績優秀

2021-09-28 14:49
面對物價上漲，華人到超市購物，貨比三家更省錢。（路透）

蔬菜、肉食品價格飛漲 華人上超市貨比三家

2021-09-27 02:20
南加蒙特利公園市華人劉洪新，因涉殺害懷孕三個月的妻子，在洛杉磯市中心的雙塔監獄關押11年有餘。（記者陳開／攝影）

世說新聞／華男在美入獄11年 留長髮險遭非裔性侵

2021-10-01 20:36
被控殺害妻子鮑晨燕的男主角劉洪新出獄後，首次接受媒體採訪。（記者謝雨珊／攝影）

涉孕妻命案坐牢11年 華男出獄談憾事

2021-10-02 02:20
華人一家投資移民11年未果，女兒精神壓力大導致抑鬱。（unsplash.com）

華人投資移民11年未果 女兒精神壓力大 導致抑鬱

2021-09-26 16:47

超人氣

更多 >
中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列

中25劣跡藝人名單流出 趙薇政治問題居首 2台星入列
證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤

證交會倒數計時 200多家中企恐退出美股市 加速美中經濟脫鉤
「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」

「潘朵拉文件」曝光 千萬文檔驚爆35政要「藏富境外」
曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」

曾和張國榮演床戲 周潔病重自費包機回中國「落葉歸根」
南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台

南早：解放軍曾憂川普引戰 密利通話後美高官取消訪台