建材裝修大展／Apex United Inc. 提供淋浴面板、平板 將添加人造石產品
廣東博瑞高科技新材料公司旗下的APEX United Inc.，是美國地區的獨家銷售代表。 APEX United 位於建築材料行業的戰略中心加州安那罕，其使命是為美國客戶提供高質量的產品、卓越的服務和最具競爭力的價格。
對於所有的人造石和水磨石需求，APEX United Inc. 有一站式解決方案，可直接與製造商聯繫。目前，APEX United 從淋浴面板和平板開始，並將在不久的將來，添加更多人造石產品和配件。
他們的工廠，廣東博瑞格新材料科技公司，創立於2016年，坐落於中國最優質的崗石原材料產地--連州，是一家集人造崗石和無機石的生產設計、批發銷售、深度加工為一體的現代化綜合性人造石生產企業，項目計劃總投資5億元，占地390多畝，共擁有10條人造石生產線，十數家入駐工廠的下游深加工企業，可年產人造崗石、無機石、線條、背景牆等各類產品60萬噸、1.6億平方米，年產值達10億元。
他們期待以工廠直營的方式，為客戶提供最便捷和優質的服務。歡迎展覧當天到他們的展位參觀、諮詢。
世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。
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