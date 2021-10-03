建材裝修大展／Apex United Inc. 提供淋浴面板、平板 將添加人造石產品

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廣東博瑞高科技新材料公司旗下的APEX United Inc.，是美國 地區的獨家銷售代表。 APEX United 位於建築材料行業的戰略中心加州 安那罕，其使命是為美國客戶提供高質量的產品、卓越的服務和最具競爭力的價格。

對於所有的人造石和水磨石需求，APEX United Inc. 有一站式解決方案，可直接與製造商聯繫。目前，APEX United 從淋浴面板和平板開始，並將在不久的將來，添加更多人造石產品和配件。

他們的工廠，廣東博瑞格新材料科技公司，創立於2016年，坐落於中國最優質的崗石原材料產地--連州，是一家集人造崗石和無機石的生產設計、批發銷售、深度加工為一體的現代化綜合性人造石生產企業，項目計劃總投資 5億元，占地390多畝，共擁有10條人造石生產線，十數家入駐工廠的下游深加工企業，可年產人造崗石、無機石、線條、背景牆等各類產品60萬噸、1.6億平方米，年產值達10億元。

他們期待以工廠直營的方式，為客戶提供最便捷和優質的服務。歡迎展覧當天到他們的展位參觀、諮詢。