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東方殺蟲提醒 別讓白蟻吃垮房子

【洛杉磯訊】

老字號東方殺蟲公司（Eastern Termite & Pest Control），是一家韓國公司，成立於1996年，專精住宅、商店、公寓、商業、建築、餐館、工廠、教會、辦公室等各種全面殺蟲、消除有害霉菌等服務，還提供一次清除、按月服務、長期服務等方案，並提供房屋買賣白蟻証明檔、銀行、衛生局檢查等各種文件。

加州的房屋多屬木質建築，到了一定的年份就會開始出現白蟻，有些老房子白蟻問題更是嚴重。很多住戶發現，家中出現可怕的白蟻雄兵，出沒於洗衣機下方、門框、窗口、屋簷、車庫與陽台等，天氣熱，更是隨處可見活動頻繁。

該公司負責人表示，房子出現白蟻一定要殺，雖然心痛錢，但一定要做殺蟲的動作，白蟻很可怕會吃垮房子，而房子又是大資產，絕對不要為了省小錢而坐視不管，另外白蟻是會傳染的，如果你看到隔壁鄰居在殺白蟻，建議你最好也請人來檢查。

該公司專精清除白蟻、蟑螂、老鼠、蜘蛛、螞蟻、蜜蜂、野鴿、黴菌等服務，採用高科技的藥物，高效卻是低毒，環保安全、煙薰處理，可消除室內外蚊蟲滋生地。他們響應加州政府的鼓勵， 採用最新的藥物處理，減少對環境的污染。

公司詳情可參閱世界日報工商電話簿502頁，洽詢電話1-800-434-1662，地址1243 S. Ardmore Ave.LA. CA。

加州 世界日報

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