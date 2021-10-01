大莊家 再獲提名角逐全美讀者票選獎

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino )宣布，今年持續獲得「USA Today」 報章旗下 10Best.com網站舉辦的年度讀者評選提名 (見圖)。

今年，由讀者評選進行投票 角逐的「大莊家」，入圍兩大獎項提名是：「拉斯維加斯以外的最佳博彩娛樂場Best Casino Outside of Las Vegas」；以及「最佳博彩娛樂場酒店Best Casino Hotel」。投票評選已啟動，可上網pechanga.com/vote，投票活動於10月11日（週一）上午9時截止。「大莊家」籲請大家踴躍投票。

大莊家賭場度假村是唯一一間位於加州 的賭場度假村、獲得USA Today博彩娛樂專家提名為「最佳博彩娛樂場酒店」。此外，「大莊家」另還獲得「拉斯維加斯以外的最佳博彩娛樂場」類別的提名，與另一間加州賭場度假村同時獲得此類別提名參選。大莊家表示，讀者可從每個獎項中為自己最喜愛的博彩娛樂場投票，每人每天可進行一次投票。

自2015年開始，大莊家即連年被博彩娛樂專家列入評選名單。USAToday 推十大最佳旅遊指南，以不同奬項類別讓讀者投票評選出心目中最喜歡的博彩娛樂場，該年大莊家榮獲「全美最佳博彩娛樂場」獎項第一名。此後，該刊將投票類別再細分為「拉斯維加斯最佳博彩娛樂場」及「拉斯維加斯以外的最佳博彩娛樂場」兩大類奬項，並增加其他相關獎項。大莊家的「Umi」壽司及生蠔吧於2018年，獲「全美最佳博彩娛樂場餐廳」第二名。