老羅苗圃Rancho牧場店 結束營業大減價

老羅苗圃Rancho Cucamonga 店結束營業，所有果樹，花樹大減價，先到先選，售完爲止。

老羅苗圃的負責人羅先生，來美20幾年來，在自己的農場種植果樹花樹，有芭樂、蓮霧、軟硬柿子樹，甜筍、釋迦 ，龍眼，荔枝，青棗，紅棗，白玉蘭，金玉蘭，沙田柚，檸檬，石榴等，品種豐富。

園藝達人羅先生（見圖）表示，台灣 大青棗及鑽石芭樂是他最成功的作品。台灣大青棗生長快、結果早、高產，對土壤要求不高，在南加不少地區可以生長。他自己接枝的鑽石芭樂，皮薄、籽很少，清脆、甜、爽口、有水分、口感特別好，營養豐富，維生素C含量特高。

他說，成功栽培後的大棵果樹，只要買回家後繼續種植較短的時間，就可以收穫果實了，在自家庭院採摘鮮美無農藥的水果，吃起來好吃又安心。有些果樹如果買幼苗再種植的話，往往要種植好幾年才會開花結果，而且也不一定成功。

大減價中譬如：柿子樹30吋木盆現特價300元。 台灣青棗 30吋木盆特價900元。巨蛋琵琶30吋木盆特價600元。日本櫻花20加侖特價200元。白柿sapote 20加侖特價150元。鳳梨釋迦25加侖特價350元。義大利 松20-25加侖特價80元。黑竹20加侖 125元等。

洽詢電話626-782-2686 或 626-485-7875， 地址8681 Grove Ave, Rancho Cucamonga, CA 91730。營業時間早上8時至下午3時，周三休息。