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李慶偉醫師 專精髖關節、膝關節置換手術

洛杉磯訊
Dr. Lee 李慶偉醫師
Dr. Lee 李慶偉醫師

因膝蓋或髖關節的疼痛，造成行動不便？經過髖關節和膝關節置換手術後，無須依賴止痛藥，可提升生活品質，恢復之前喜愛的運動及旅遊，繼續享受人生。

李慶偉醫師（Dr. David Lee）是一名骨外科醫生，專科研究人體關節重建。 李醫師專精髖關節和膝關節置換手術，包括初次置換和複雜棘手的重建手術。他會根據患者整體的症狀和生活方式，為每位患者量身定制最適合的手術方案，以達到最佳手術效果和植入體的穩定性。 李醫師尤其對關節置換癒後不良的修復手術，有著豐富的知識和經驗。李醫師會說流利的中英雙語，接受多數保險，可去電Han Orthopaedics預約李醫師的門診。

李醫師畢業於著名長春藤盟校Yale University（耶魯大學）本科，而後獲得University of Connecticut（康乃狄克大學）醫學博士學位。他在McGill University（麥吉爾大學）完成了骨科住院醫師培訓，麥吉爾大學擁有世界上負盛名的骨科培訓項目；他又於University of Calgary（加拿大卡加利）大學完成了關節重建的專科研究。

在加入 Han Orthopaedics 之前，他在溫哥華執業了10餘年，李醫師相當親切有耐心，視病如親，屬該地區頂級的置換關節手術醫師，享有很高的聲譽。隨時精進骨科手術治療醫學資訊，配合最精密的手術儀器，門診時詳細的詢問與診斷，並與患者溝通手術治療方式，多數的手術24小時即可返家休養，術後也會告知患者如何復健，可達到最佳術後效果。

李醫師特別強調，多數病患表示，因膝蓋或髖關節的疼痛，造成行動不便，經過手術後，無須依賴止痛藥，大大提升生活品質，恢復之前喜愛的運動及旅遊。

李醫師熱衷於回饋社區；每年他都會與 True North Mission Society 合作，前往南美洲的厄瓜多爾當志願醫師，為當地缺乏醫療資源的民眾進行關節置換、或是複雜的關節重建手術。

Han Orthopaedics 預約電話：213-805-5822，地址505 S. Virgil Ave #205, Los Angeles CA (有專屬停車場)。他們橙縣的新診所亦將開幕。

耶魯大學 保險 橙縣

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