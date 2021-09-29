雲南白藥系列及三七系列 全美上市

雲南白藥系列及三七系列，現正全美上市（見圖）。全美代理商美國 蘇氏藥業表示，雲南白藥主要成份為三七，具有活血化瘀，消腫止痛功效，有南國神草之美譽。

成立於1979年的蘇氏藥業表示，清朝藥學著作本草綱目拾貴記載：「人參補氣第一，三七補血第一，味同而功亦等，故又稱人參三七，為中藥之最珍貴者。」你三七作為醫治跌打血瘀的傳統名藥外，還日益廣泛地用作防治心腦血管疾病和健身 的保健品。

該藥業表示，雲南白藥三七膠囊、三七超細粉、凍乾三七片，優選「三七之鄉」雲南省文山縣三七參製成。雲南白藥自設三七種植基地，佔地1900畝，通過中國GAP種植基地認證，無污染、無農藥、無添加；屬天然、有機、無公害的優質三七。所有雲南白藥之三七亦嚴格進行5項重金屬、195項農藥殘留、8項理化微生物指標，共208項標準檢測，遠高於國家標準（國家標準為13項），達到國際級標準，產品質量安全可靠。

該藥業說，優鮮、高效、活性三七，含水量低、皂苷含量高，全面提升心腦血管健康，對高血壓 、高血脂、降血糖有療效。年長與體弱者亦有補血健神的作用，能促進新陳代謝。生活節奏快、應酬多、經常飲酒人士，三七有效降低酒精對肝臟及腎臟的傷害及減少胃潰瘍的發生。雲南白藥三七超細粉、及凍乾三七片，亦可以之入膳「寓藥於食」，既將藥物作為食物，又將食物賦予藥用，藥借食力，食助藥威，如能與肉、雞煲湯，其效用更是倍增，亦可泡茶飲用。

雲南白藥痛舒膠囊亦以三七為主要成份，活血化瘀、舒筋活絡、化痞散結、消腫止痛，促進血液循環、免疫系統、筋肌及肌肉健康，有效用於跌打損傷，風濕性關節痛、肩周炎、痛風性關節痛。

任何查詢歡迎去電蘇氏藥業免費專線1-888-221-3496，或上網 www.solsticemed.com。