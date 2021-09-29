昌興珠寶熱銷 歐米茄海馬007潛水腕錶

歐米茄海馬007潛水腕錶

電影 007詹姆斯龐德 系列第25部「No Time To Die」 將於10月上映，特工007佩戴全新歐米茄海馬系列300米潛水錶 (見圖) ，在電影中閃耀登場。

昌興珠寶指出，這枚時髦復古且具軍錶風的腕錶受愛錶人士青睞。昌興珠寶代理歐米茄多年，擁有經典款、 收藏款，而這款007腕錶已在昌興珠寶銷售。

歐米茄一直發揚其先驅開創精神，不僅將歐米茄引領到遙遠的月球，也征服了幽深的海洋。歐米茄海馬系列 ( Seamaster ) 潛水腕錶，卓越實用，成為全球潛水錶的領導品牌之一。

海馬潛水300米系列，同軸擒縱42毫米大師天文臺計時腕錶，是007在最新電影中所佩戴的同款腕錶，以堅固而輕盈的2級鈦金屬製成，搭配仿古風格的「熱帶」鋁合金錶圈環及錶盤。透過潛水刻度、黑色指針及時標上的經典Super-LumiNova超螢光塗層，為錶盤及錶圈賦予典雅造型。鈦金屬錶鏈與腕錶的完美相襯，打造出自我個性腕錶造型。

007版潛水腕錶，搭載歐米茄8806同軸擒縱大師天文臺認證機芯，達至鐘錶界精準、性能與抗磁的頂尖標準。此外，此007限定款捨棄以往的透背而改用實底蓋，底蓋上刻有一組奇妙數字：「 0552」是海軍人員的獨特代號、「923 7697」是潛水錶的代號、字母「A」是腕錶採用旋入式錶冠的代號、而「007」當然就是龐德經典的探員編號，數字「62」代表第一部007電影上映的年份。

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