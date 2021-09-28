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日本自然醣公司推出褐藻糖膠3-Plus產品

【洛杉磯訊】

自然醣保健品公司表示，自然醣(NatureMedic)推出褐藻糖膠的皇牌產品「自然醣褐藻糖膠3-Plus」(見圖)，是結合三種高純度的褐藻糖膠精華。

該公司表示，日本製造的「自然醣褐藻糖膠3-Plus」，是市面上含量至高的褐藻糖膠產品。結合三種高純度的褐藻糖膠精華沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉、和墨角藻褐藻糖膠精華。更特別加入含有豐富β葡聚醣的巴西蘑菇菌絲體精華物。

膠囊裝更含有益生菌和啤酒酵母，有效維持腸道健康。濃縮液更添加維他命A、C、D、E、B2和B6等，維持身體的健康。膠囊裝和濃縮液分別含有40克和110克高純度褐藻糖膠。製成品更通過美國FDA及USDA的進口檢驗。

該公司表示，褐藻糖膠的英文是Fucoidan，又名岩藻多糖、褐藻素，它天然、無藥性，有助於提升免疫力，減輕化放療的副作用。經過科學家多年來的研究，發現各種褐色海藻萃取的褐藻糖膠，其分子結構和健康效益也有不同。其中德克薩斯大學把裙帶菜孢子葉和墨角藻的褐藻糖膠，混合後進行研究，結果顯示，混合不同種類的褐藻糖膠，能抑制壞細胞生長。根據美國國立醫學圖書館的資料庫(PubMed)中，沖繩海蘊、裙帶菜孢子葉和墨角藻褐藻糖膠，擁有較多的學術研究和資料分析。

了解更多關於「自然醣褐藻糖膠3-Plus」的產品資訊，可電1-888-850-3288索取免費小冊子和試用品，也可以加入微信ID： naturemedic，或瀏覽網站www.naturemdc.com獲得更多優惠詳情。

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