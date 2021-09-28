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新加坡美食 樂天皇朝進軍美國

【洛杉磯訊】

來自新加坡以小籠包聞名樂天皇朝 （Paradise Dynasty ）在南海岸廣場（South Coast Plaza) 的Bloomingdales 百貨公司內，開設第一個美國分店，現己營業。

樂天皇朝佔地 5,200 呎，時尚現代，集團首席執行官蔡智勇( Eldwin Chua ) 表示，能將小籠包和來中國各地的正宗美食帶到美國（見圖，吳鴻鈞攝 )，令人興奮，也是夢想成真。他歡迎客人到樂天皇朝展開美食之旅。

該集團首席行政官蔡俊勇（Edlan Chua )特別來美主持餐廳開業的最後準備。他介紹，該集團自 2002 年開設第一家餐廳以來，在星、馬、中、日、港、台、菲、緬、越、美、印尼 9個國家，建立一個由 13 個概念組成的餐廳帝國，共經營超過100家餐廳。美國樂天皇朝原計劃2020年開業，受疫情影響延期至今。

樂天皇朝的招牌是八色小籠湯包，將小籠包突破傳統，大膽採用中丶西食材創新，包括絲瓜、鵝肝、黑松露、蟹黃、奶酪，大蒜、四川及原味黑豬豬肉、顆顆皮薄餡飽湯汁多，口味鮮明，將傳統小龍包帶到新層次，服務員會介紹依次品嚐。食客可點綜合八色湯包一籠$13.80，也可單點喜愛的口味。

除了小籠包，樂天皇朝還精選中國八大菜系，還有日本拉麵。蔡俊勇介紹該店名菜瑤柱芙蓉賽螃蟹；他說，相傳慈禧太后想吃螃蟹，但御膳房沒有準備，御廚以蛋白混魚肉模仿蟹肉，成功滿足慈禧的口欲而名聲大噪，成為名菜。另外該店也有四川紅油抄手，沒那麼辣，與衆不同，別有風味，還特地開發了抄手麵。還有四川辣子雞、京醬肉絲(附上餅皮8片)。日本拉麵則用燉12小時的豬骨湯作為湯頭。蘿蔔絲酥餅、竹炭流沙包也是招牌之一。甜點從煎南瓜糕點和煎紅豆沙煎餅、到清爽的冰鎮蘆薈加蜂蜜檸檬桂花果凍，和冰鎮芒果布丁。

樂天皇朝最引人注目的是餐廳和寬敞的酒吧，是該品牌第一家餐廳內的雞尾酒吧。餐廳位於3333 S. Bristol St., Costa Mesa, CA 。詳情可到 www.paradisegp.com或電714-617-4630查詢。

照片[1]
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美國 中國 美食

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