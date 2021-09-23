KIA宣布2022 SORENTO PHEV 定價

Kia汽車 的2022 Sorento渦輪油電車Turbo Plug-in Hybrid（PHEV）上個月在北美首次亮相之後，2022 Sorento Turbo Plug-in Hybrid（PHEV）現已上市銷售，SX的起步建議零售價為$44,990，SX-Prestige（SX-P）的建議零售價為$47,890。更具吸引力的是，Sorento PHEV可能有資格獲得$6,587聯邦稅收抵免，以及各種州的獎勵措施，包括加州 共乘車道單人使用權。建議零售價不包括$1,175的目的地和手續費。

新款Sorento PHEV配備66.9 kW電動機和1.6升渦輪增壓發動機，可提供261匹馬力。Sorento PHEV擁有EPA估計的32英里全電動續航里程，是所有3排PHEV SUV 中排名第一，EPA估計總續航里程為460英里。此外，Sorento PHEV達到了EPA估計的79 MPGe綜合評級。標配扭矩矢量全輪驅動增強了Sorento的性能，在任何地方都讓駕駛充滿信心。高端內飾且功能豐富的座艙，最多可容納6名乘客，其143.8立方英尺的乘客空間和第二排腿部空間超越其它所有PHEV SUV。此外，該車型也是唯一一款提供三排座椅的主流PHEV SUV。

2022 Sorento Turbo插電式混合動力（PHEV）SUV標誌著Sorento產品線的最後一款車型，該產品線於去年推出了汽油動力和渦輪混合動力電動汽車（HEV）兩種車型。

總部位於加州爾灣 市的Kia汽車美國 公司（Kia America）在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV*。