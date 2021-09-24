Kia汽車榮登艾美獎典禮和美國達人秀

Kia美國 （Kia America）繼續與艾美獎 和NBC美國達人秀合作，推出首款專用全電動車 全新2022 EV6 Crossover。這是在2021年5月於紐約市 時代廣場推出EV6之後的又一推廣活動，不僅將繼續向美國消費者介紹EV6，還通過全新的60秒廣告片在73屆艾美獎頒獎典禮期間推廣Kia美國品牌進入美國市場。

Kia America營銷副總裁Russell Wager表示：「Kia EV6 Crossover只是Kia America品牌未來的開始」，「基於Kia去年與艾美獎和美國達人秀的成功合作，我們繼續推出這款全新的汽車 ，並強調Kia向電氣化的轉變。這些節目展示了當今美國一些最具才華的人，藉此機會也讓我們展示了『移動激發靈感』的新品牌精神。」

Kia再次與電視學院合作舉辦了73屆艾美獎頒獎典禮，EV6在9月19日星期日（東部時間晚8點至11點/西部時間晚5點至8點）電視界最盛大的晚會登上紅地毯，該節目在CBS電視台進行直播，並在Paramount+等流媒體上有直播。EV6展示了該品牌的首款專用全電動汽車，為Kia品牌的未來奠定基礎。

直播期間，Kia推出了60秒的廣告片《作家》，跟隨編劇目睹創作的全過程。在「動筆」嘗試、經歷幾次失敗後，作者開著她的EV6開車出去散心，呼吸新鮮空氣。當一輛馬車穿過十字路口時，她開始注意到面前的大字拼寫著「巴黎，1736 」。隨著繼續前進，出現了「禁忌之愛」和「繼母陰謀」的字樣，

在一個高高聳立在橋上的女王般的危險人物出現了。同時開車經過時，出現了一群身著古裝的小提琴手和一個神秘的黑衣蒙面人，並突出了EV6和所有Kia車型的移動如何激勵那些駕駛它們的人。畫外音說：「靈感就在那裡。為了找到它們，你必須出發。」

並且該廣告以Kia America的新標語『移動激發靈感』在屏幕上出現作為結尾。除了60秒的廣告外，該推廣還將展示30秒和15秒版本的「作家」。

「Kia美國正朝著一個全新的方向發展，而EV6只是一個開始」，Wager 繼續說道。「當我們改變周圍的環境時，我們會從新的體驗和運動中獲得靈感，新的Kia將激發車主創造自己的靈感時刻。」

Kia繼續作為第一個與美國達人秀正式合作的汽車品牌，並以一系列展示整合的方式重返節目，其中包括該品牌廣受歡迎的運動轎車2022 Stinger和EV6 Crossover。同時，讓合作更進一步，EV6還作為獎品的一部分頒發給第16季的冠軍和亞軍。