KIA宣布2021年GREAT UNKNOWNS獎學金獲得者

Kia美國 今天迎來了來自美國各地的第三批Great Unknowns獎學金獲得者。16名獎學金獲得者正計畫工讀以下大學本科學位：科學、技術、工程、藝術或數學（STEAM）。評選標準包括經濟需要、學業成績以及他們如何受到啟發，想要開闢一片天地。

自2019年以來，已有超過 45 名學生獲得了每年5,000美元的獎學金。 一段介紹今年獲獎者的視頻，分享了他們如何通過學習以實現自己理想的故事。視頻可以在這裡找到。

「在Kia美國，我們相信移動激發靈感。從工程到創新，再到設計，我們不懈地致力於製造我們引以為豪的產品」，Kia America營銷副總裁Russell Wager表示，「我們對創新的奉獻延伸到社區。我們很自豪能夠支持有才華的學生努力建設更美好的未來。」

今年的獲獎者將進入美國一些最負盛名的大學，投身當今許多最具競爭力的行業，包括：生物學、計算機科學、乳製品科學、工程、商業分析、神經科學和醫學預科。

Kia的「Great Unknows」獎學金計劃是「Accelerate The Good」計劃的主要部分，自 2019 年以來，該計劃已向有需要的人提供了超過250萬美元。除了經濟資助，Kia還在COVID-19疫情 初期，通過志願者在喬治亞州 的製造工廠為一線醫務人員組裝防護裝備，並最終向全國各地的醫院和醫療中心交付了超過550,000個面罩。

總部位於加州 爾灣市的Kia汽車 美國公司（Kia America）在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括在美國本土組裝的汽車和SUV。Kia計劃到2026年根據公司的S計劃在全球上市11款電動產品，該計劃將使Kia轉變為一家可持續移動公司。