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2030年亞洲食品支出將達到8萬億美元以上

【洛杉磯訊】

根據一份報告顯示，到2030年，亞洲的消費者在食品上的支出將翻一番，達到8萬億美元以上，這將為投資者帶來更健康、更可持續的選擇。

根據普華永道(PwC)、荷蘭Rabobank、和Temasek，最新聯合發布的2021年亞洲食品挑戰報告稱，到下一個十年的開始，亞洲地區的食品支出將超過8萬億美元，高於2019年的4萬億美元，成為世界上最大的食品和飲料市場。在這個健康意識日益增強、精通數字技術的地區，大部分需求將來自消費者習慣的改變，但也來自其迅速增長的人口。到2030年，亞洲預計將擁有45億人口和全球65%的中產階級。

印度和東南亞的支出增幅將最大，分別以5.3%和4.7%的複合年增長率增長。然而，中國仍將是全球最大的市場。該報告的結論是基於對12個亞太國家3600名消費者的調查、與食品行業高管的交談、以及對3000多家上市食品和飲料公司的分析得出的。

糧食價格的迅速上漲給本已脆弱的糧食生態系統帶來了壓力，自冠狀病毒大流行以來，該生態系統一直承受着巨大壓力。根據該報告，到2030年整個價值鏈將需要1.55萬億美元的投資，以滿足該地區不斷膨脹的糧食需求。

這為投資者提供了重要的商業機會。該報告特別強調了六個「關鍵趨勢」，包括健康飲食、新鮮農產品、安全和可追溯來源、可持續消費、替代蛋白質和在線購買。（李梓瑞譯）

投資 東南亞 中國

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