全民保險 如何準備退休金以高枕無憂

全民保險 表示，2020年新冠疫情以來， 政府為了救市天量印鈔，通貨膨漲導致物價上漲， 多樣民生用品在過去一年漲幅高達10%。聯邦利率持續維持低點。面對嚴峻的經濟形勢，越來越多的人擔心未來政府的退休 保障也會縮減、存款不足以支付通脹後的養老生活， 紛紛尋求更安全可靠的退休工具。而具有特殊稅務優勢的「年金」，在退休規劃時就成為很好的選擇。

全民保險表示，「年金」最大的優勢在於存放在年金帳戶中的錢沒有上限， 而且包含本金及增值的部分，都可以延遲到取錢時再來計算所得稅， 並可以依照個人的風險偏好來選擇不同的年金產品。

固定利息年金：適合不想承擔任何風險的投資 人。目前市面上有一款固定利息年金推出年利息1.40%複利，最短存放三年。三年後投資人可以選擇繼續存放在固定利息年金中，或是改存放在其他類型的年金產品裡。

投資型年金：適合可以接受一些風險的投資人。投資型年金提供約60種優質基金可供選擇。與股票相關的股票基金， 回報與風險較高；與債券相關的債券基金，則屬於低風險， 回報較低。投資人可以根據自身的喜好選擇不同的投資組合，除了可以有機會賺取更高的回報， 同時也可以選擇購買附加條約， 即使投資失利也100%保本。

收入型年金：適合不想煩惱回報多寡，只希望退休時可以每個月有一筆固定收入直到百年。投保人可以一次或分批把資金存到帳戶中，指定開始提領收入的時間，保險公司會根據投入的資金與投入的時間決定提領的收入直到投保人過世為止。越早存放 將來可拿回的越多。同時，本金提領完後還可以繼續提領直到投保人離開為止。活的越久領的越多。如果本金在提領完之前，投保人就意外離開，家人可以把剩餘的本金全部領回。

隨著人們退休需求的改變，保險公司也研發出各式各樣的年金產品，包括兼具幾種年金特性的混合型年金、指數型年金等等。面對五花八門的產品，找到專業、有經驗的保險經紀，就可以為你在眼花撩亂的產品中，找到適合的年金規劃方案。

全民保險羅蘭岡總公司電話 626-363-2228，位址 17506 Colima Road, #201, Rowland Heights 。 爾灣分公司電話 949-943-1789，位址 980 Roosevelt, #200A, Irvine 。