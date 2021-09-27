我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

WJ疫苗諮詢站 提供疫苗疫情最新消息

【洛杉磯訊】

加州日前釋出疫苗新政，要求大眾若想參加室內大型活動，必須出示疫苗接種卡，或出示最新的新冠檢測陰性報告，才能入場。這項新規預計實施至11月1日，適用於所有容納至少千人的室內大型活動，包括演唱會、球賽、會議、展覽等。

另外，加州衛生局也強烈建議，容納超過1萬人的戶外大型活動，像是戶外球賽、演唱會、遊行、馬拉松、慶典等，同樣遵守該新規。加州公共衛生局官員Tomás J. Aragón表示，Delta變種病毒傳染力強，容易在群聚中擴散，要求民眾入場前出示疫苗卡，可降低大家的染疫風險，減少染疫住院率及死亡。

全美截至目前因新冠病毒死亡的總人數，已超過一個世紀前「西班牙流感」大流行、堪稱人類近代史上最嚴重公衛浩劫所造成的死亡人數。這兩次人類歷史上的疫情大流行，最大的共同點可能就是，兩種導致大災難的病毒都將與人類共存。

就像H1N1流感病毒一樣，流感病毒至今仍然存在，這種病毒已與人類長期共存，但它是可以控制的。因為人類的免疫力通過接種疫苗和反復感染將不斷增強，從感染和疫苗接種中獲得免疫力的人類已經取得勝利。

如果更多人更快接種疫苗，新冠在美國的致死率可能會低得多。所有的大流行都會結束，但當病毒肆虐時，會發生很可怕的事情。新冠疫情惡化除了高傳染性的Delta變種病毒持續快速傳播，未接種疫苗的人口也成為病毒鎖定的目標，醫療系統不堪負荷，醫護人員更是備感壓力，產生大批離職潮。

美國製藥廠莫德納執行長班塞爾表示，隨著疫苗產量增加，確保全球供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行可望在1年內結束。他說，「因為Delta變種病毒感染力高。你可以接種疫苗，平安度過冬天。或者不接種，冒著生病的風險，甚至可能住院。」

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，都有提供該服務。無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，民眾可登錄https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢。

所有年滿12歲已接種疫苗的加州人均符合資格，可上網瀏覽COVID19.CA.GOV了解詳情。如果有任何關於疫苗的疑問，可瀏覽VaccinateALL58.com/Chinese或去電1-833-422-4255以獲得解答。

想瞭解更多有關疫苗和疫情的最新消息，民眾可至世界新聞網worldjournal.com首頁、最上方的「疫苗」欄目，點擊即可進入「WJ疫苗諮詢站」網頁。

「WJ疫苗諮詢站」是由世界日報設立、加州公共衛生局(California Department of Public Health) 特別贊助的諮詢站。

疫苗 加州 疫情

上一則

洛杉磯縣新冠住院死亡人數持續下降

下一則

2030年亞洲食品支出將達到8萬億美元以上

延伸閱讀

數據不足…FDA：暫不建議混打輝瑞補強針

數據不足…FDA：暫不建議混打輝瑞補強針
北加學校考慮 逾12歲學齡兒童全面接種新冠疫苗

北加學校考慮 逾12歲學齡兒童全面接種新冠疫苗
北加首發 奧克蘭學區強制要求學生打疫苗

北加首發 奧克蘭學區強制要求學生打疫苗
加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備

加州已做好為合規者打第三針疫苗的準備
10月24日前接種首劑疫苗 可贏取紐約美式足球比賽門票

10月24日前接種首劑疫苗 可贏取紐約美式足球比賽門票
莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

莫德納執行長預期疫苗供應增 疫情可望1年內結束

熱門新聞

加州新法刺激屋主加建房屋。（美聯社）

SB 9法案生效 華人急搶地

2021-09-22 02:20
爾灣加大校長Howard Gillman（左起）、Robert Mah、馬嚴君玲，以及爾灣加大健康事務副校長Steve A.N.Goldstein。（UCI）

華裔夫婦捐贈3000萬給爾灣加大 蓋新大樓致力新醫術

2021-09-20 19:56
台裔高材生Ian Lee（左）及Eric Chen（右），分享他們在Youtube平台上成立「The DoDo Men （嘟嘟人）」頻道的背後故事。（記者謝雨珊／攝影）

華裔高材生棄蘋果高薪 樂當「油管人」

2021-09-25 02:20
聖蓋博谷如好運來、大中華超市都有一元特價區。（記者張宏攝影）

通貨膨脹 洛縣華人省錢用這些妙招

2021-09-20 15:47
在疫情如此嚴峻時期，想多一針保護自己的人不少。（讀者提供）

沒人管？華人想打第三針新冠疫苗很容易

2021-09-21 18:57
好市多三款月餅，從左至右分別是：巧克力月餅、雙黃純蓮蓉月餅、雙黃純蓮蓉月餅。（本報視頻截圖）

好市多月餅好吃？ 現場開箱品嘗

2021-09-20 02:19

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理