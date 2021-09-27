WJ疫苗諮詢站 提供疫苗疫情最新消息

加州 日前釋出疫苗 新政，要求大眾若想參加室內大型活動，必須出示疫苗接種卡，或出示最新的新冠檢測陰性報告，才能入場。這項新規預計實施至11月1日，適用於所有容納至少千人的室內大型活動，包括演唱會、球賽、會議、展覽等。

另外，加州衛生局也強烈建議，容納超過1萬人的戶外大型活動，像是戶外球賽、演唱會、遊行、馬拉松、慶典等，同樣遵守該新規。加州公共衛生局官員Tomás J. Aragón表示，Delta變種病毒傳染力強，容易在群聚中擴散，要求民眾入場前出示疫苗卡，可降低大家的染疫風險，減少染疫住院率及死亡。

全美截至目前因新冠病毒死亡的總人數，已超過一個世紀前「西班牙流感」大流行、堪稱人類近代史上最嚴重公衛浩劫所造成的死亡人數。這兩次人類歷史上的疫情 大流行，最大的共同點可能就是，兩種導致大災難的病毒都將與人類共存。

就像H1N1流感病毒一樣，流感病毒至今仍然存在，這種病毒已與人類長期共存，但它是可以控制的。因為人類的免疫力通過接種疫苗和反復感染將不斷增強，從感染和疫苗接種中獲得免疫力的人類已經取得勝利。

如果更多人更快接種疫苗，新冠在美國的致死率可能會低得多。所有的大流行都會結束，但當病毒肆虐時，會發生很可怕的事情。新冠疫情惡化除了高傳染性的Delta變種病毒持續快速傳播，未接種疫苗的人口也成為病毒鎖定的目標，醫療系統不堪負荷，醫護人員更是備感壓力，產生大批離職潮。

美國製藥廠莫德納執行長班塞爾表示，隨著疫苗產量增加，確保全球供應，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行可望在1年內結束。他說，「因為Delta變種病毒感染力高。你可以接種疫苗，平安度過冬天。或者不接種，冒著生病的風險，甚至可能住院。」

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），包括華人聚居的洛杉磯縣、橙縣及舊金山縣等，都有提供該服務。無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，民眾可登錄https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢。

所有年滿12歲已接種疫苗的加州人均符合資格，可上網瀏覽COVID19.CA.GOV了解詳情。如果有任何關於疫苗的疑問，可瀏覽VaccinateALL58.com/Chinese或去電1-833-422-4255以獲得解答。

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