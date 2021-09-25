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無病痛生活 就從足部健康保養開始

【洛杉磯訊】

健康人生，無病痛生活，就從足部健康保養開始。杉釦富「遠紅外線免加水足浴桶」SC-801基本型（見圖），現在購買可節省 100元 以上。

專營高品質遠紅外線產品的杉釦富公司表示，產品是台灣生產，多項均獲得日本、德國等醫衛大國專利，獲得用過的消費者喜愛及好評。現在遠紅外線免加水SC-801基本型足浴桶（使用時可把布套拉出來蓋到膝蓋），限時特價499元＋30元運費，原價是599元＋45元運費。

該公司表示，研究指出，現代人有足部相關疾病的比例，竟然高達80% 。西醫說：小腿，是人的第二個心臟，中醫云：人老腳先衰。因此經常泡腳能夠改善末稍神經和手腳、脊椎冰冷，血液循環不好的問題。而更該提高警覺的是，許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如：小腿水腫是因為身體循環不好，水分與代謝廢物堆積，是全身細胞缺氧的警訊。

不只如此，腳力衰弱更會帶來無法預測的風險。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。從內在的角度來看，腳掌又是全身離心臟最遠的位置，脂肪層薄、保溫差、供血差，經常泡腳可以改善局部血液循環，對於下肢缺血的人來說有相當好處。許多因糖尿病或心臟不好，而導致小腿水腫走路不便或疼痛的人，用完之後會覺得腳的輕快，走路不便的問題，也得到改善。

杉釦富公司推出的遠紅外線免用水足浴桶，110V，即插即用。除了解決用水泡腳容易濕滑跌倒、閃到腰、不方便的困擾外，更解決不能衡溫久泡的麻煩。免用水足浴桶，是以遠紅外線取代傳統的水，能夠增加身體的血液循環及血氧量，有效幫助身體代謝，產生體熱，舒緩手腳冰冷和疼痛等擾人問題。

杉釦富公司總部位舊金山Burlingame，成品工廠在台灣，在Burlingame和南

灣 Cupertino都有體驗中心。訂購電話650-999-0988、1-888-666-6048，或上網www.shinecous.com訂購。

台灣 糖尿病 舊金山

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