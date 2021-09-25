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AARP樂齡會 舉辦Make Your Move 創業大賽

【洛杉磯訊】 

AARP 樂齡會宣布舉辦第三屆Make Your Move創業大賽 ( Make Your Move Entrepreneurship Contest ) ，協助有抱負的企業家和 45 歲以上的小型企業主，推進他們的創業精神和目標。至 10 月 22 日結束。

參賽者必須分享他們的事業目標以及在疫情期間所面臨的挑戰，以及，如果有機會向Daymond John (見圖) 提問的話，會問什麼問題。 Daymond John是FUBU 創始人兼首席執行長、ABC 知名電視節目Shark Tank 企業投資家 。

兩名最大獎得主將分別贏得1萬美元，兩名二獎得主將會分別贏得1千 美元，最大獎及二獎得主均可獲得與 Daymond John 進行一對一視像會議。更棒的是，參賽者只需要報名，即有機會參加抽獎贏取 1千美元。

AARP 樂齡會亞裔美國人和太平洋島民策略、多元化、公平及包容辦公室副總裁 Daphne Kwok 表示，自 2019 年以來，AARP樂齡會舉辦年度「Make Your Move 創業大賽」來慶祝、表彰、和支持：希望重振職業生涯較悠長的企業家們，隨著人們生活和工作的時間越來越長，員工們亦擁有多年至關重要的經驗和技能，他們可以利用這些經驗和技能讓企業再躍起。

有關「Make Your Move創業大賽」官方規則、獎品說明及參加抽獎，可瀏覽 https://sweeps.aarp.org/makeyourmove2021/。比賽於美國東部時間2021 年 10 月 22 日晚上 11:59 結束。

AARP樂齡會是美國最大的非營利性、無黨派組織，致力於幫助和激勵50歲或以上的人群享有自我選擇的生活方式。AARP樂齡會在全美擁有近3800萬成員，旨在鞏固並加強社區，倡導對家庭最重要健康保障、財務穩定和個人成就感等。

美國 亞裔 疫情

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