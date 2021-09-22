拉斯維加斯的住房政策保護房東權益 值得投資

拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於25日、26日（本周六、日）在洛杉磯舉辦三場免費說明會，Ramon親臨現場，帶來最新房市的第一手資料，給大家提供房地產 市場中的多個弊端及寶貴的專業建議，現場一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，速緻電詢問詳情702-334-7767。

講座時間&場地

第一場時間：25日週六下午二至四時，地址 1311 S Baldwin Ave., #C, Arcadia, CA

第二場時間：26日週日上午十時至中午12時，地址 10505 Valley Blvd., El Monte, CA

第三場時間：26日週日下午二時至四時，地址 123 E Valley Blvd., #A, San Gabriel, CA （外面招牌是GGFI，在一樓最左邊的角落）

講座主題

Ramon將在說明會上剖析拉斯維加斯年底房地產走勢，解答諸多熱門問題，例如目前房價過高？何時會崩盤？賭城 工作機會多？房子容易租？房客會付房租？二十萬可以買到什麽房地產？三十、四十、五十萬又有什麼選擇 ?

學會不動產投資 才能保證資產不縮水

未來，美金面臨大幅貶值，如何保障退休生活？有不查收入貸款？首付多少？利息多少？現在賣房是好時機？ Airbnb家庭酒店，高達$3000月凈收入？有保證房租的「零風險」物業管理？拉斯維加斯地產大王Ramon吳說，拉斯維加斯的住房政策保護房東 權益，而且租房市場一屋難求，很Hot，他的一個實際案例供大家參考，大流行期間，Erika Castro被迫搬離住了五年的家，她與母親及母親的伴侶是來自墨西哥的無證移民，合住的房子租金 為每月980元。

隨著拉斯維加斯地區的房地產價格飆升，房東要賣掉房子，因此，一家人有30天的時間收拾行李搬家，根據Apartment List最近的一項研究，過去一年拉斯維加斯的租金平均上漲了18.9%，居民發現無法負擔住房的開銷。

Erika說，他們最終以每月2200美元的價格住進了一間擁擠的Airbnb，她的阿姨和堂兄也搬進了Airbnb，因為他們也被房東驅逐了，如今，Erika把大部分積蓄都花在租金上，Apartment List研究表明，在整個大流行期間，拉斯維加斯的租金一直在上漲，雖然研究人員發現全國的租金均在迅速上漲，但內華達州 和拉斯維加斯的租金增長速度尤其快，內華達州的平均租金增長率為19.9%，拉斯維加斯為18.9%，美國為10.3%。

拉斯維加斯的一房和兩房租金雖然不像紐約或舊金山那樣昂貴，但仍然高於1,219美元的全國平均水平，Apartment List的住房經濟學家Chris Salviati表示，儘管團隊沒有找到價格上漲的原因，但他表示答案可能在於大部分人開始長期居家工作。Key Property Management的經紀人兼所有者Rian Hartsell表示，拉斯維加斯的房價的不斷上漲，原因有兩個：庫存不足和加州、猶他州或亞利桑那州想要搬遷的居民的高需求。

做買賣 結交情

拉斯維加斯大王吳先生從事地產行業二十餘年，想了解具體情況，或者想來拉斯維加斯看房順便一遊的朋友，聯繫Ramon吳，他說，來賭城一定要告訴他，請大家享受著名的The Buffet at Bellagio的自助海鮮大餐，他常說，客戶是永久的朋友，服務客戶是終身的義務。

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