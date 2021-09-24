美國最高法院裁決不得延長禁驅令 對加州房東房客的影響

美國最高法院拒絕了拜登政府對禁止驅趕房客命令的延期，換句話說，再延長禁止驅逐房客的命令可能是不合法了。

擁有六家分公司、代理幾十家A級保險 公司的林大衞保險團隊提醒房東 ，在加州 的房東不要誤解認為可以立即驅離房客，每個州有自己州的法律。加州州長早在今年6月28日就已經延長了禁止驅趕房客的命令到9月30日了。加州是否會再度立法延長目前不得而知，但加州目前在9月30日前都不能驅趕房客。

10月1日後，房東如要驅逐不付房租的房客時請注意，目前加州新法規定2021年10月1日至2022年3月31日，房東因房客受COVID-19影響未收到房租而驅趕房客時，房東須証明自己試圖申請加州租金補助計劃遭拒絕，並在60天內提供證明檔，否則驅逐房客申請會被取消。

負責人林大衛提醒，房屋保險一定要買，它涵蓋最大的資產，房屋保險有不同類型，從不同類型的風險，選擇各種保險項目。該公司可以協助找到適合的房屋保險：如房東的住宅消防保障、或為重要個人財產投保。購買重大個人資產時，建議和該公司保險專業人士諮詢。

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