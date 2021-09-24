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Amazon / Whole Foods 員工疫苗抽獎 贏得新車

【洛杉磯訊】

作為鼓勵員工接種新冠病毒疫苗的活動的一部分，四名Amazon和Whole Foods員工獲得了豐厚的獎勵─新車。該公司在一篇Instagram帖子中寫道，這些員工的來自Max Your Vax抽獎活動，他們各獲得了一輛價值高達4萬美元的汽車，他們只需接種疫苗並向公司提交接種證明。

猶他州抽獎活動的獲勝者Nicholaus Curd說：「這真是太瘋狂了，我每天都坐 Lyft 和 Uber上班，但現在我有自己的車了。」⁠據悉，Curd 最初對接種疫苗猶豫不決，但最終選擇了接種，因為「他與併發症風險較高的人住在一起，並為了保護他的家人、朋友和同事。」

作為8月開始的抽獎活動的一部分，Amazon計劃向已完全接種疫苗並通過內部網站上傳疫苗信息的員工，發放總共18份獎品。該公司表示，截至10月21日，每週都會抽取價值近200萬美元的全部18份獎品。獎品包括價值10萬美元和50萬美元的現金獎勵、新車和12000美元的40小時帶薪休假的假期套餐。

此前，該公司頒發了第一批獎品，分別為兩名Amazon員工和一名Whole Foods員工頒發了約 10 萬美元的現金獎勵。為了讓更多的團隊接種疫苗，亞馬遜還舉辦了1千5百多場免費的現場疫苗接種活動。（劉柏江譯）

疫苗 Amazon 猶他州

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