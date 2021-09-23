美國奧淇宏盛 金融保險事業說明會 圓滿結束

黃海蒂與各大金融保險公司高級主管、資深會計師、律師及精算師合影

美國 奧淇國際金融、美國宏盛保險 與理財，於日前在聖蓋博希爾頓酒店舉辦最強事業說明會。這是疫情 發生以來，該公司第一次舉辦盛大線下會議，當天有百位來賓和各大金融保險公司高級主管、資深會計師、律師及精算師齊聚現場。

美國奧淇宏盛總裁兼CEO黃海蒂表示，疫情期間，金融保險理財行業事業蒸蒸日上，她鼓勵年輕人加入保險行業，為社區及家庭提供專業服務。本次說明會由黃海蒂主持，她為來賓介紹了奧淇宏盛30年來，一直為想在壽險行業發展的經紀人，提供行業支援，並且分析了壽險行業的發展前景，尤其是在疫情之後，隨著大家保護意識的增強，購買金融、保險、理財產品需求量的增加，是還在觀望人士入行的時機。

聖蓋博副市長Tony Ding 應邀致詞；AIG、Allianz、Global Atlantic、National Life、 Prudential等各大保險公司的高級代表，為現場觀眾分享了疫後金融保險事業的發展機遇，各大保險公司的產品如何可以更有效，更契合的服務海外高淨值客戶。

北美會計師協會前會計師Edward Lee、Johnny Shi及Lu & Company創始人Edwin Lu 會計師，專門針對在最新的稅務改革，給了專業的稅務規劃建議。資深公司法及信托律師郜鵬律師，就中國第三次財富分配背景下，如何利用信託做好財富傳承和遺產規劃，進行了深入解讀，並指出信託對於高淨值，尤其是涉美高淨值客戶的重要性。精算師Joyce Wong分享了如何進行退休規劃，未雨綢繆，而樂享晚年生活。

作為全美最大的保險總代理商之一，美國奧淇國際金融與美國宏盛保險與理財，集結了30年的經驗，配合全球頂尖財務規劃師、律師、會計師，團隊超過4000人，在全美20個分公司，提供完善的國際理財平臺、及專業的培訓指導，有意在美國從事金融保險行業，可加入他們的團隊。聯絡電話1-800-340-1688，地址在18631 E. Gale Ave., City of industry, CA 或上網www.gpfis.com。