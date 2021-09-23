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癌症病患營養保健品 康複力 首盒八折優惠

【洛杉磯訊】

刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症患者，在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」為三種天然成分萃取而成的複合配方，主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，可幫助誘導體內異細胞的凋亡；巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞的活化； 而長命草富含多種微量元素可對抗體內活性酸素，幫助治療期間的腸胃吸收營養。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，所有成分皆為日本本地生產製造。 「康複力」獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產。

中秋期間優惠首盒八折，另有買多送多數量折扣。索取免費試用包，可打免付費專線1-855-855-5589或上網www.kenkoup.com 。

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