八色小籠湯包 南加未開幕先轟動

來自新加坡 以小籠包聞名樂天皇朝（Paradise Dynasty）在南海岸廣場（South Coast Plaza）Bloomingdales百貨公司內開設第一個美國 分店，現己營業，但未開幕先轟動，在勞工節長週末食客大排長龍。

樂天皇朝佔地5,200平方英尺時尚現代，該集團首席執行官蔡智勇（Eldwin Chua）表示，能將小籠包和來中國 各地的正宗美食 帶到美國，令人非常興奮，也是夢想成真。他迫不及待地歡迎客人到樂天皇朝展開美食之旅。

該集團首席行政官蔡俊勇（Edlan Chua）特別來美主持餐廳開業的最後準備。他介紹，該集團自2002年開設第一家餐廳以來，在星、馬、中、日、港、台、菲、緬、越、美、印尼 9個國家建立一個由13個概念組成的餐廳帝國，共經營超過100家餐廳。美國樂天皇朝原計劃2020年開業，受疫情影響延期至今。

樂天皇朝的招牌是八色小籠湯包，將小籠包突破傳統，大膽採用中丶西食材創新，包括絲瓜、鵝肝、黑松露、蟹黃、奶酪，大蒜、四川及原味黑豬豬肉、顆顆皮薄餡飽湯汁多，帶來多種口味鮮明，服務員會介紹依次品嚐，將傳統小龍包帶到新層次。食客可點綜合八色湯包一籠$13.80，也可單點喜愛的口味。

除了小籠包，樂天皇朝還精選中國八大菜系，還有日本 拉麵。蔡俊勇介紹該店名菜瑤柱芙蓉賽螃蟹。他說，相傳慈禧太后想吃螃蟹，但御膳房沒有準備，御廚以蛋白混魚肉模仿蟹肉，成功滿足慈禧的口欲而名聲大噪，成為名菜。樂天皇朝也開發了瑤柱芙蓉賽螃蟹，帶給食客皇家享受。另外該店也有四川紅油抄手，沒那麼辣，與衆不同，別有風味，還特地開發了抄手麵。還有四川辣子雞、京醬肉絲（附上餅皮8片）。日本拉麵則用燉12小時的豬骨湯作為湯頭。蘿蔔絲酥餅、竹炭流沙包也是招牌之一。甜點從煎南瓜糕點和煎紅豆沙煎餅到清爽的冰鎮蘆薈加蜂蜜檸檬桂花果凍和冰鎮芒果布丁。

樂天皇朝最引人注目的是在餐廳和寬敞的酒吧，該品牌有史以來第一家餐廳內的雞尾酒吧。該餐廳位於Bloomingdale's South Coast Plaza, 3333 S. Bristol St., Costa Mesa, CA 92627。詳情可到www.paradisegp.com或電714-617-4630查詢。