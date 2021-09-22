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象印多功能電鍋 結合鴛鴦鍋、燒烤盤

洛杉磯訊

呼朋引伴和家人一起外出享受火鍋是時下的流行，象印亦響應潮流推出全新的 Gourmet d'Expert多功能燒烤鴛鴦電鍋（見圖），新的分隔式多用鍋讓美味體驗倍增。

火鍋是一種跨越族裔的亞洲美食，如中式、日式、韓式、泰式和越式，更有無窮盡的食譜變化組合。可供多人共同參與，富有趣味，又不拘烹飪水準的用餐體驗。除了火鍋和煎鍋外，這款平底鍋還配有燒烤肉類和蔬菜專用的烤盤。已上市，建議零售價為209元。

Gourmet d'Expert的 1300 瓦特加熱系統可以迅速加熱。這款多功能燒烤煎煮鍋包括一個耐用，不含雙酚A的鈦合金陶瓷不粘塗層，3-1/8 英寸深的煮鍋，並帶有隔板，可以容納兩種不同口味的火鍋。此鍋可放入本體內使用，也可以直接在爐灶上使用。煮鍋的深度足以燉煮各式菜餚，如傳統的日本壽喜燒和涮涮鍋，甚至可用來做義大利燉飯。附帶的烤盤具有特別設計，可讓油脂滴走，使膳食更健康。可拆卸的鍋子易於清潔，而6呎11吋長的電源線亦可從本體拆下。更多訊息可查看https://www.zojirushi.com/app/product/eppfc_sc。

象印於2018年迎來了100週年。在過去一個世紀，設計出多款產品以求提高顧客的生活品質。成立於1918年的象印原為一家手工製的玻璃保溫瓶製造商，自此一直處於保溫產品世界的領先地位。

象印各式產品包括不銹鋼真空保溫瓶、電飯煲、麵包機、Air Pot飲料機、電熱水瓶、專業炊具、小型電器、廚房設備等眾多產品。更多資訊，可電 800-733-6270 或訪問 www.zojirushi.com 與美國象印公司聯絡。

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