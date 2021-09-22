華語戒菸專線 中秋後讓抽菸成往事

社交距離、城鎮封鎖、隔離防疫 、活動取消，我們經歷了多麼漫長鬱悶的一年。你是否遵循了CDC 的防疫指南和抗疫規範指引，快樂的與親友中秋團聚？那麼在中秋過後，也讓抽菸成為往事吧。

不少人迫不及待的想開始更廣泛的社交活動；但畢竟疫情仍在繼續，CDC仍然建議民眾在日常事務中謹慎行事。CDC擁有與抗疫、防疫相關的大量資料以供參考，供你掌握保護自己和親朋不受疫情侵害的辦法。

提升擊敗新冠病毒COVID-19的機率：戒菸。吸菸的成年人患新冠病毒重病的風險高於非吸菸者。如果你吸菸，那麼保護肺部健康最佳選擇就是戒菸。

「你能戒菸的」，加州大學聖地亞哥分校的家庭醫學與公共衛生科朱書宏教授說：「你嘗試戒菸的次數越多，就越接近成功，這樣你和你的家人、朋友就可以共享健康和快樂」。

以下是一些幫助民眾開始戒菸的小貼士：1. 確定戒菸的動機：越能認清自己的戒菸動機，你便越可能開始戒菸。想想你戒菸是為了改善呼吸？争取更多與家人相聚的時間？寫下任何促使你戒菸的原因。一個有力的原因會使你堅持不抽菸，特別當抽菸的誘惑來臨時。

2. 去電ASQ（華語戒菸專線）1-800-838-8917或在 www.asq-chinese.org在線登記。如果吸菸者曾經乾戒而未能成功，何不嘗試使用免費的專業戒菸服務。

ASQ華語戒菸專線，已經被臨床證實能夠倍增戒菸的成功率。訓練有素的顧問會幫助民眾做一個適合他們個人的戒菸計畫，同時為吸菸者提供兩個星期免費的尼古丁貼片並郵寄到府上。

3. 尋求支持：根據研究顯示，旁人的支持確實有助成功戒菸。告知可信任的人你戒菸的决定，讓他們知道怎樣配合你的計畫和為你打氣。也可以發簡訊「戒菸」至66819，以接收中文幫助戒菸的小貼士。

經歷了這一次新冠大流行之後，我們不會將聚會視為理所當然。如果想充分參與與朋友和家人的每次聚會，且無需再在假期亦或是日常生活中，為了找吸菸區而煩惱；可聯繫ASQ華語戒菸專線開始戒菸之旅。

ASQ華語戒菸專線由美國 疾病控制及預防中心CDC資助。自2012年開始，ASQ已經為超過18000名美國亞裔社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南語提供了免費的、以實證為基礎的戒菸服務。

符合資格的戒菸者將會獲得兩周免費的戒菸貼片。研究已經證明ASQ的服務，可以倍增吸菸者戒菸的成功率。

ASQ的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上9時。可以通過電話或網路與他們聯繫。